Đang thụ án chung thân 'siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục nhận bản án thứ 8

Tân Châu
TPO - Đang thụ án tù chung thân, nay Dương Thanh Cường tiếp tục bị tuyên phạt 14 năm tù trong vụ án mà ‘siêu lừa’ này gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng.

Ngày 17/4, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, vụ gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng do Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 bị cáo khác thực hiện.

z7733914540157-deaa91458ec6ef7b5df3afe0c484a706.jpg
'Siêu lừa' Dương Thanh Cường tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt Dương Thanh Cường 14 năm tù (tổng hợp hình phạt bản án trước đó, buộc bị cáo Cường chấp hành hình phạt chung là tù chung thân) về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Chung vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt 4 bị cáo khác từ 5 năm đến 10 năm tù cùng tội danh như bị cáo Dương Thanh Cường.

Về nội dung vụ án, HĐXX đồng thuận như cáo trạng đã nêu, qua đó từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đi vay vốn ngân hàng, trong khi tài sản bảo đảm là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

z7733888508040-e3764b0f5bb2c31ebab0392c4042ae9b.jpg
Một góc phòng xử án.

Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ gây hậu quả thiệt hại số tiền 1.053 tỷ đồng.

‘Siêu lừa’ có 6 án liên quan lừa đảo

Theo lý lịch tư pháp, ngoài bản án 14 năm tù mà HĐXX vừa tuyên nêu trên, trước đó ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường đã bị tuyên 7 bản án khác.

Cụ thể: Ngày 27/6/1996, Dương Thanh Cường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tuyên phạt 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” và “Trốn thuế”.

Ngày 11/8/1996, TAND tỉnh Tiền Giang (cũ) tuyên phạt 10 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, buộc bị cáo Cường chấp hành 20 năm tù. Ngày 1/2/2005, Dương Thanh Cường được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Ngày 15/12/2015, Dương Thanh Cường bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến ngày 11/5/2016, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt Dương Thanh Cường tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 5/2016, Dương Thanh Cường bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 10/7/2018, ông bị TAND TPHCM tuyên phạt Dương Thanh Cường 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt của các bản án trên là chung thân.

Tháng 12/2020, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục tuyên phạt Dương Thanh Cường 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

#Dương Thanh Cường #Siêu lừa #Lừa đảo #Tòa tuyên án #Tù chung thân

