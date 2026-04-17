TPHCM có quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng

TPO - Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM ra đời với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do ngân sách nhà nước góp 200 tỷ đồng, phần còn lại 300 tỷ đồng đến từ các nhà đầu tư tư nhân.

Chiều 17/4, lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập quỹ.

Giám đốc Sở KH&CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, đây là mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn nhà nước tham gia đầu tiên hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, triển khai theo Nghị định 264 của Chính phủ quy định chi tiết về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương.

4 đột phá

Lãnh đạo Sở KH&CN cũng cho biết, mô hình được kỳ vọng tạo đột phá với 4 điểm chính:

Một là, tách biệt rõ ràng quyền sở hữu của Nhà nước, nhà đầu tư và quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Việc đầu tư được đội ngũ chuyên gia độc lập quản lý, đánh giá dựa trên tiềm năng thương mại và hiệu quả sinh lời của dự án thay vì các thủ tục cứng nhắc, đồng hành cùng startup từ tài chính đến chiến lược, quỹ được kỳ vọng sẽ giúp các startup tiếp cận dòng vốn chuyên nghiệp một cách hiệu quả.

Hai là, xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% phần vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là “vốn mồi” dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp.

Ba là, Quỹ được trao cơ chế miễn trừ trách nhiệm. “Đây là “tấm khiên” pháp lý để đội ngũ quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch”, ông Thắng nêu.

Bớn là, với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các “công nghệ lõi” chiến lược, từ trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa.

Thỏi “nam châm” hút vốn

Được giao điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM với mục tiêu nâng quy mô vốn lên 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, ông Hoàng Đức Trung - Giám đốc quỹ đầu tư VinaCapital Ventures - nhìn nhận đây không chỉ đơn thuần là con số tài chính, mà là niềm tin của lãnh đạo thành phố và người dân gửi gắm để tạo nên sự đột phá về đổi mới và phát triển diện mạo công nghệ của thành phố.

Ông Trung cho rằng, quy mô 500 tỷ đồng ban đầu là một lực đẩy để tạo ra những cú hích mạnh mẽ. Quỹ đặt mục tiêu mỗi đồng vốn đầu tư sẽ là một thỏi “nam châm” thu hút thêm ít nhất từ 3-5 đồng từ các quỹ đầu tư tư nhân và quốc tế. Đồng thời sẽ đóng vai trò tiên phong, định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực then chốt mà thị trường đang bỏ ngỏ hoặc e ngại rủi ro.

“500 tỷ đồng này là bệ phóng để chúng tôi hiện thực hóa khát vọng về TPHCM trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực”, ông Trung nói.

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trao danh sách các startup tiềm năng. Ảnh: Ngô Tùng

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng sự tham gia để làm cổ đông sáng lập của các quỹ đầu tư, tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu sẽ mang đến một tư duy quản trị chuẩn quốc tế và mạng lưới thị trường rộng rãi, sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. “Các doanh nghiệp đã cùng với thành phố tiên phong khai mở một thị trường vốn mạo hiểm nội địa, chia sẻ lợi ích và rủi ro để ươm mầm cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai của đất nước”, ông Cường nói.

Lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực và khả năng tăng trưởng cao để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.