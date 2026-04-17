Người dân mang khỉ đuôi dài, trăn gấm đến giao nộp công an

Thái Lâm
TPO - Hai cá thể động vật hoang dã quý hiếm cần bảo vệ vừa được người dân ở xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng giao nộp cho công an.

Sáng 17/4, lãnh đạo Công an xã Quảng Khê cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp và thả về môi trường tự nhiên. Hai cá thể được bàn giao gồm khỉ đuôi dài (có tên khoa học Macaca fascicularis) và trăn gấm (tên là Python reticulatus), đều thuộc nhóm động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ (nhóm IIB).

Công an xã Quảng Khê tiếp nhận cá thể khỉ đuôi dài từ người dân.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quảng Khê phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Tà Đùng cùng Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cá thể động vật. Qua đánh giá, cả 2 cá thể đều đủ điều kiện nên được thả về tự nhiên theo đúng quy định.

Công an xã Quảng Khê cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hay buôn bán trái phép, nhất là đối với các loài nguy cấp, quý hiếm.

Lực lượng chức năng thả các cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.
#khỉ đuôi dài #trăn gấm #động vật quý hiếm #Công an xã Quảng Khê #tỉnh Lâm Đồng

