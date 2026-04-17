Khoa học

Google News

Giải cứu rùa quý hiếm mắc lưới nhựa

Thái Lâm
TPO - Phát hiện rùa đồi mồi mắc lưới khi đánh bắt gần bờ, ngư dân xã Liên Hương đã nhanh chóng giải cứu và thả lại biển an toàn. Hành động đẹp góp phần bảo vệ loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Sáng 17/4, ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương, xác nhận: Ngư dân địa phương vừa giải cứu và thả một cá thể rùa đồi mồi quý hiếm mắc lưới trở lại biển an toàn.

Video rùa đồi mồi quý hiếm mắc lưới ngư dân.

Trước đó, ngày 16/4, trong lúc đánh bắt bằng thúng chai tại vùng biển Bình Thạnh, khu vực gần bãi tắm chùa Cổ Thạch, anh Nguyễn Anh Tươi (trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số ngư dân phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào lưới.

Qua quan sát, cá thể rùa nặng khoảng 4 - 6 kg, còn khỏe mạnh, bơi tốt. Nhận thấy đây là rùa đồi mồi (loài thuộc nhóm quý hiếm được bảo vệ), ngư dân đã nhanh chóng gỡ lưới và thả rùa về lại môi trường tự nhiên.

Theo ngư dân vùng biển Lâm Đồng, vào thời điểm này hằng năm, rùa biển thường xuất hiện tại khu vực mũi Bãi Cóc để sinh sản nên trong quá trình đánh bắt gần bờ, rùa có thể bị vướng lưới.

Rùa đồi mồi có tên khoa học Eretmochelys imbricata.

Được biết, rùa đồi mồi (tên khoa học Eretmochelys imbricata) là loài rùa biển quý hiếm thuộc họ Vích (Cheloniidae), nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt theo Sách Đỏ Việt Nam.

#rùa đồi mồi #bảo vệ động vật #ngư dân Lâm Đồng #mắc lưới #thả về biển

