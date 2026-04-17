Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Con vật quý hiếm dài hơn 1,2m đi lạc vào nhà dân

Tân Lộc
TPO - Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, gia đình anh Võ Hoàng Lâm bất ngờ phát hiện con kỳ đà có trọng lượng khoảng 2,8kg và dài hơn 1,2m trong nhà.

Ngày 17/4, một người dân tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã giao nộp con kỳ đà hoa thuộc nhóm quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Cá thể kỳ đà hoa quý hiếm được anh Võ Hoàng Lâm phát hiện trong nhà.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 16/4, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, gia đình anh Võ Hoàng Lâm (ngụ xã Trần Văn Thời) bất ngờ phát hiện con kỳ đà trong nhà. Sợ con vật chạy lạc, hoặc gây nguy hiểm cho mọi người, nên gia đình anh Lâm đã tạm bắt giữ và bàn giao lại chính quyền vào sáng hôm sau.

Qua xác định của cơ quan chuyên môn, đây là cá thể kỳ đà hoa (còn gọi kỳ đà nước), trọng lượng khoảng 2,8kg và dài hơn 1,2m. Kỳ đà này thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Được biết, khu vực sinh sống của gia đình anh Lâm nằm cách Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 20km.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Trần Văn Thời đã bàn giao kỳ đà cho hạt kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Tân Lộc
#kỳ đà hoa #động vật quý hiếm #Cà Mau #bảo tồn thiên nhiên #động vật rừng

