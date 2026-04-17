Con vật quý hiếm dài hơn 1,2m đi lạc vào nhà dân

TPO - Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, gia đình anh Võ Hoàng Lâm bất ngờ phát hiện con kỳ đà có trọng lượng khoảng 2,8kg và dài hơn 1,2m trong nhà.

Ngày 17/4, một người dân tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã giao nộp con kỳ đà hoa thuộc nhóm quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Cá thể kỳ đà hoa quý hiếm được anh Võ Hoàng Lâm phát hiện trong nhà.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 16/4, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, gia đình anh Võ Hoàng Lâm (ngụ xã Trần Văn Thời) bất ngờ phát hiện con kỳ đà trong nhà. Sợ con vật chạy lạc, hoặc gây nguy hiểm cho mọi người, nên gia đình anh Lâm đã tạm bắt giữ và bàn giao lại chính quyền vào sáng hôm sau.

Qua xác định của cơ quan chuyên môn, đây là cá thể kỳ đà hoa (còn gọi kỳ đà nước), trọng lượng khoảng 2,8kg và dài hơn 1,2m. Kỳ đà này thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Được biết, khu vực sinh sống của gia đình anh Lâm nằm cách Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 20km.



Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Trần Văn Thời đã bàn giao kỳ đà cho hạt kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.