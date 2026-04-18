Thanh niên khuyết tật Bắc Ninh viết tiếp câu chuyện vượt lên số phận

TPO - Ngày 18/4, Nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực thanh niên Bắc Ninh”. Chương trình là một không gian giàu cảm xúc, nơi nghị lực sống được lan tỏa mạnh mẽ và truyền cảm hứng sâu rộng trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, mà còn là dịp để tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ thanh niên khuyết tật phát triển, hòa nhập và tự tin khẳng định giá trị bản thân trong xã hội hiện đại.

Ngày 18/4 hằng năm từ lâu đã trở thành biểu tượng của tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng. Không đơn thuần là một ngày kỷ niệm, đây còn là “ngày hội của yêu thương”, nơi mỗi người được nhắc nhớ rằng người khuyết tật không phải là đối tượng thụ hưởng thụ động, mà là những công dân có đầy đủ quyền được học tập, lao động, cống hiến và sống một cuộc đời trọn vẹn.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quà tặng người khuyết tật. Ảnh: Nguyễn Thắng

Qua gần ba thập kỷ, những hoạt động thiết thực như văn nghệ, thể thao, tư vấn việc làm, thiện nguyện… đã góp phần mở ra cơ hội, tiếp thêm động lực để người khuyết tật tự tin bước ra xã hội.

Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện rất đời nhưng đầy sức lay động từ chính các thành viên Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Ninh. Đó là chị Vũ Thị Thắng không chỉ vượt qua mặc cảm để làm chủ cuộc sống mà còn xây dựng xưởng may, tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Là anh Nguyễn Duy Tưởng – chủ cửa hàng máy tính, lặng lẽ gom những chiếc máy cũ, sửa chữa rồi trao tặng học sinh khó khăn. Hay anh Thân Ngọc Mạnh mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, nằm bất động nhưng vẫn miệt mài đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, tham gia mô hình camera an ninh tại tổ dân phố.

Anh Nguyễn Duy Tưởng - một tấm gương người khuyết tật (bên trái) giao lưu tại chương trình.

Từ những hành động giản dị mà bền bỉ ấy, một thông điệp rõ ràng được khẳng định: khuyết tật không phải là giới hạn, mà chính là phép thử để nghị lực và bản lĩnh được tỏa sáng. Chương trình không chỉ là nơi tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, mà còn là cầu nối để sẻ chia, thấu hiểu, tiếp thêm niềm tin cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những thanh niên đang đối diện với thử thách trong cuộc sống.

Thông qua chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định định hướng lâu dài trong việc đồng hành cùng thanh niên khuyết tật, đặc biệt chú trọng thúc đẩy phong trào “Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”. Bên cạnh đó, lời kêu gọi cũng được gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng chung tay mở rộng cơ hội việc làm, tạo môi trường để thanh niên khuyết tật tự lập, tự tin đóng góp cho gia đình và xã hội.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 150 suất quà tặng các em học sinh khuyết tật đang học tập tại trường THCS Cao Xá và các anh chị trong CLB Thanh niên Khuyết tật tỉnh.