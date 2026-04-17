Vượt lên nghịch cảnh, thanh niên khuyết tật Gia Lai truyền cảm hứng mạnh mẽ

TPO - Giữa những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua, nhiều bạn trẻ khuyết tật ở Gia Lai vẫn bền bỉ vươn lên, học tập, lao động và lan tỏa giá trị sống tích cực.

Ngày 17/4, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Những trái tim khát vọng”, tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026.

Theo anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai, chương trình “Những trái tim khát vọng” thực hiện một sứ mệnh vô cùng ý nghĩa đó là tôn vinh những "đóa hoa hướng dương” luôn vươn mình về phía ánh sáng.

“Có những bạn với đôi tay không lành lặn nhưng đã tạo ra những sản phẩm tinh xảo, tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Và có cả những bạn, bằng trái tim ấm nóng, đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, trở thành điểm tựa cho những mảnh đời khó khăn khác. Các bạn không chỉ là những người vượt lên số phận, mà thực sự là những đại sứ truyền cảm hứng”, anh Thanh chia sẻ.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Tại chương trình, hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã lắng nghe câu chuyện đầy nghị lực của em Phan Thanh Đạt (Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng, Gia Lai).

Sinh ra với đôi chân khiếm khuyết, việc di chuyển của Đạt gặp nhiều khó khăn, hầu như phải phụ thuộc vào người thân. Đạt kể, đã có lúc muốn từ bỏ tất cả, nhưng từ sự động viên của mẹ và những người xung quanh, bản thân tự nhủ không cho phép mình bỏ cuộc. “Em phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mọi người”, Đạt chia sẻ.

Em Phan Thanh Đạt chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Trương Định

Vượt lên nghịch cảnh, Đạt sở hữu thành tích học tập đáng nể với 11 năm liền đạt học sinh giỏi. Không chỉ học tốt, em còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, thiện nguyện của đoàn trường. Đạt ấp ủ ước mơ thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, theo học ngành Công nghệ thông tin. Với em, đây là lĩnh vực phù hợp, nơi những hạn chế về thể chất không còn là rào cản, mở ra cơ hội học tập và làm việc lâu dài. Đạt mong muốn trở thành lập trình viên, tạo ra những ứng dụng hữu ích giúp đỡ cộng đồng.

“Những khiếm khiết có thể khiến chúng ta chậm lại nhưng không thể ngăn cản chúng ta tiến bước. Hãy ước mơ và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Những khó khăn trong cuộc sống có thể làm cho những thành công đạt được có thêm nhiều ý nghĩa hơn”, em Phan Thanh Đạt nhắn nhủ.

Chia sẻ tại chương trình, bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Gia Lai cũng gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: Hoàn cảnh không quyết định cuộc đời mình sẽ ra sao. Chính sự thấu hiểu và chấp nhận sẽ biến những khác biệt thành giá trị riêng của bản thân. “Chúng ta có thể đi chậm hơn, khó hơn, nhưng nếu đủ kiên trì ai cũng có thể đi xa và sống một cuộc đời rực rỡ”, Gia Hân nói.

Bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân (ở giữa) chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh: Trương Định.

Ít ai biết được Nguyễn Huỳnh Gia Hân cũng từng có một thời gian gặp muôn vàn khó khăn. Vốn sinh ra trong một hoàn cảnh không may mắn, khi từ nhỏ trong một lần bị sốt cao co giật, Hân đã bị khuyết tật vận động. Từ đó việc đi đứng di chuyển và giao tiếp của cô bạn gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều đáng khâm phục ở Hân, thay vì buồn cho số phận, ở em luôn bừng sáng niềm tin, hy vọng, nghị lực sống.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Gia Hân đã vươn lên trong học tập, sau khi tốt nghiệp trường Đại học FPT, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hiện nay Hân đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty với mức thu nhập ổn định.