Dùng ứng dụng hẹn hò để tìm việc, lên trang tuyển dụng tìm bạn đời

TPO - Những người trẻ ở Trung Quốc hiện đang chuyển sang ứng dụng hẹn hò để tìm việc, trong khi một số nền tảng tuyển dụng lại trở thành nơi kết nối để hẹn hò. Nhiều người tin rằng ứng dụng hẹn hò dựa trên tuyển dụng giúp giảm thiểu sự thiếu trung thực và đóng vai trò là công cụ quản lý rủi ro hiệu quả.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng về những khó khăn ngày càng tăng khi tìm kiếm việc làm. Một số người cho biết họ nộp đơn xin việc cho hàng trăm vị trí mỗi ngày nhưng chỉ nhận được một vài phản hồi.

Trong bối cảnh này, một số cá nhân đã chọn hướng tiếp cận khác bằng cách tìm việc làm trên các ứng dụng hẹn hò. Họ công khai bày tỏ ý định tìm việc trong hồ sơ của mình, hoặc tìm kiếm cơ hội kết nối sau khi ghép đôi.

Một phụ nữ Trung Quốc kể lại việc ghép đôi với một người đàn ông mà ban đầu cô không cảm thấy có sự thu hút, nhưng sau đó phát hiện ra anh này làm việc tại công ty mơ ước của cô. Cuối cùng, người đàn ông đã giúp cô lập kế hoạch công việc và giới thiệu cô vào một vị trí phù hợp. Một người tìm việc khác cho biết bản thân thích sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm việc, tiết lộ rằng mọi người thường phản hồi một cách đáng tin cậy hơn.

Thị trường việc làm ở Trung Quốc vô cùng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, một số người lại dùng các app tuyển dụng để hẹn hò.

Một người dùng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình, trong đó cô ấy hỏi về tình trạng hôn nhân của một nhà tuyển dụng trên nền tảng tìm việc.

Một chuyên gia nhân sự nhớ lại việc mời một phụ nữ xem xét một vị trí tại công ty của mình. Mặc dù đơn xin việc không thành công, nhưng họ đã có một cuộc trò chuyện thú vị đến mức trở thành bạn bè.

Tìm kiếm người phù hợp trong bối cảnh hẹn hò hiện đại ở Trung Quốc đang trở thành thách thức.

Năm 2024, Boss Zhipin - một nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng trực tuyến lớn ở Trung Quốc, đã đổi tên nền tảng đánh giá công ty của mình - Kanzhun, thành một ứng dụng hẹn hò.

Khẩu hiệu quảng cáo của họ là “Tìm kiếm người hẹn hò giống như sàng lọc sơ yếu lý lịch…”.

Không giống nhiều nền tảng khác có thể cho phép người dùng khai sai công việc và tài sản của họ, Kanzhun tuyên bố xác minh thông tin người dùng, bao gồm tên, ảnh hồ sơ, trình độ học vấn, công việc, thu nhập, tình trạng hôn nhân và tài sản cá nhân.

Ví dụ, để xác minh thu nhập, ứng dụng yêu cầu người dùng tải lên bản ghi màn hình đơn xác nhận thuế thu nhập cá nhân của họ.

Ngoài ra, ứng dụng còn hạn chế người dùng vuốt xem hồ sơ ứng viên, chỉ hiển thị 10 hồ sơ mỗi ngày, tương tự một cuộc phỏng vấn xin việc.

Khi người dùng nêu sở thích của mình, ứng dụng sẽ đưa ra một số lựa chọn liên quan đến công việc, chẳng hạn như “làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước” và “có kinh nghiệm khởi nghiệp”.

Khái niệm ứng dụng tuyển dụng chuyển hướng sang hẹn hò đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều người, họ tin rằng điều này giúp ngăn ngừa sự thiếu trung thực và là một phương tiện kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Việc gặp gỡ đối tác tiềm năng thông qua mạng xã hội thường được xem là một lựa chọn hiệu quả và được ưa chuộng hơn so với các ứng dụng hẹn hò, vì mang lại sự tin cậy và những mối liên hệ chung.

Một người sáng lập nền tảng mai mối cao cấp phục vụ riêng cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu đã lưu ý rằng, điều kiện vật chất ngày càng lấn át các mối quan hệ tình cảm, trở thành yếu tố được đánh giá cao nhất trong một cuộc hẹn hò trong thập kỷ qua.

Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ trong xu hướng gọi đối tác là “đồng đội” và “bạn cùng phòng”, cho thấy một mối quan hệ dựa trên sự hợp tác hơn là sự lãng mạn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sử dụng hai loại nền tảng này thay thế cho nhau. Một số người dùng phàn nàn về việc bị quấy rối từ các nhà tuyển dụng vì bức ảnh profile xinh đẹp.

Một phụ nữ chia sẻ, khi cô đang tìm việc, một người đàn ông đã ly hôn tỏ tình với cô. “Tôi đã rất lo lắng” - cô gái viết, kèm theo bài đăng là ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội.

Các chuyên gia cũng cho rằng tìm kiếm việc làm trên các ứng dụng hẹn hò cũng tiềm ẩn rủi ro.

Tìm kiếm việc làm trên các ứng dụng hẹn hò cũng tiềm ẩn rủi ro, bao gồm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân hoặc gặp phải những kẻ “đào lửa” mạo danh nhà tuyển dụng.

Zhang Yue - một luật sư tại Công ty Luật Thượng Hải Quncheng, chỉ ra điều này phần lớn do thiếu các cơ chế xác minh trên các nền tảng hẹn hò này.

Hơn nữa, người dùng gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình nếu thông tin cá nhân bị lạm dụng trên các ứng dụng hẹn hò.