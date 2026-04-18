Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc: Lan tỏa khát vọng hiện đại hóa

TP - Trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc, ngày 17/4, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tới thăm Đại học Bắc Kinh và tham dự Hội nghị giao lưu với chủ đề: “Thanh niên thời đại mới dấn thân, đảm đương trách nhiệm trong hành trình hiện đại hóa”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Thái An, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; anh Điền Tiểu Phi, Trưởng ban xây dựng cơ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; ông Khương Quốc Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học vụ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Đảng ủy Đại học Bắc Kinh.

Tại đây, những câu chuyện thực tiễn về tinh thần tình nguyện và khát vọng làm chủ công nghệ của giới trẻ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Tinh thần xung kích của thanh niên Việt Nam

Chia sẻ tại hội nghị, chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, khẳng định, tình nguyện là phong trào cốt lõi thể hiện rõ nhất vai trò xung kích của thanh niên. Không chỉ dừng lại ở các phần việc xây dựng nông thôn mới hay khắc phục hậu quả thiên tai, tuổi trẻ Khánh Hòa còn tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn được tổ chức tại tỉnh nhà. Tiêu biểu gần đây là giải vô địch quốc gia marathon Báo Tiền Phong năm 2026 với sự tham gia của 1.200 đoàn viên, thanh niên với vai trò tình nguyện viên tham gia hỗ trợ vận hành đường chạy, hướng dẫn vận động viên, đảm bảo an toàn, truyền thông và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Điển hình là mô hình “Hành trình Bình dân học vụ số” tại Khánh Hòa, với 65 đội hình tình nguyện đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 157.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Đề án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” - dự án vừa đạt nhiều giải thưởng quốc tế - là minh chứng cho nỗ lực nâng cao năng lực hội nhập bền vững.

Làm chủ công nghệ

Tiếp nối tinh thần đó, anh Phạm Minh Hiếu, Trưởng nhóm nghiên cứu và ứng dụng AI, Công ty Cổ phần Beat Việt Nam, làm rõ lộ trình hành động của giới trí thức trẻ thông qua «mệnh lệnh hành động» từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Anh Hiếu nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam không hài lòng với việc chỉ là người tiêu dùng công nghệ ngoại nhập mà đang nỗ lực chủ động sở hữu tri thức, thông qua hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 bằng các hành động cụ thể.

Trọng tâm là việc nghiên cứu công nghệ nguồn như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thuần Việt. Việc sở hữu trí tuệ nhân tạo (AI) am hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là vấn đề bảo vệ chủ quyền số quốc gia. “Thanh niên chúng tôi đang miệt mài trong các phòng thí nghiệm, các công ty khởi nghiệp công nghệ để đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo sẽ nói tiếng Việt, hiểu tâm hồn Việt và giải quyết những vấn đề rất riêng của Việt Nam”, anh Hiếu nói.

Theo anh Hiếu, thanh niên Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang nỗ lực từng ngày làm chủ thuật toán. “Thay vì phụ thuộc vào các giải pháp đóng gói sẵn, giới trẻ Việt Nam đang tích cực tham gia vào cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu, học hỏi cách vận hành của các siêu máy tính, các hệ thống Big Data. Chúng tôi tin rằng, chỉ khi làm chủ được trái tim của công nghệ - chính là thuật toán - chúng tôi mới có thể tự tin bước vào tiến trình hiện đại hóa mà không sợ bị bỏ lại phía sau”, anh Hiếu nói.

Anh Nguyễn Thái An, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, (ngoài cùng, bên trái) và các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Lưu Trinh

Bằng việc làm chủ thuật toán và tham gia cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu, thanh niên Việt Nam đang đưa AI vào “mạch máu” của đời sống, từ quản trị công minh bạch đến sản xuất thông minh nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội.

Đánh giá cao những thành tựu về kinh tế số, đô thị thông minh và AI của Trung Quốc, anh Hiếu coi đây là nguồn cảm hứng và bài học thực tiễn quý giá để học hỏi. Trong đó, những thành tựu của nước bạn trong việc ứng dụng AI để quản lý giao thông, y tế thông minh hay nông nghiệp chính là những mô hình mà thanh niên Việt Nam rất mong muốn được giao lưu, học hỏi và phối hợp triển khai.

Anh Hiếu tin rằng, thanh niên là lực lượng tiên phong xóa bỏ rào cản cũ, bền bỉ chinh phục đỉnh cao công nghệ và dùng AI để phục vụ nhân dân, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Anh Đặng Duệ Dật, sinh viên chương trình đào tạo tiến sĩ 8 năm (khóa 2019) tại Khoa Y học Lâm sàng I, Đại học Bắc Kinh, chia sẻ tâm huyết về sứ mệnh của trí thức trẻ trong việc cống hiến cho đất nước thông qua khoa học công nghệ. Với vai trò là một nghiên cứu sinh y học, anh Dật đang miệt mài tìm kiếm những giải pháp y tế mới, đặc biệt là tập trung nghiên cứu hơn 100 loại bệnh hiếm gặp nhằm góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tối ưu nhất.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lưu Trinh

Nhấn mạnh chủ đề của chương trình Hành trình đỏ năm nay “Không quên nguyện ước ban đầu”, anh Dật cho rằng, lý tưởng của thế hệ trẻ hôm nay là không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung. Đối với anh Dật, sự kính trọng dành cho các thế hệ đi trước phải được chuyển hóa thành động lực phấn đấu cụ thể trong công việc chuyên môn. Anh kêu gọi thanh niên cùng nhau giữ gìn tinh thần dấn thân, không quên tâm thế phụng sự con người để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và vững mạnh hơn.

Anh Dật tin rằng, việc phát huy sức trẻ và tinh thần dân tộc chính là chìa khóa để xây dựng đất nước với tầm nhìn quốc tế rộng mở.

