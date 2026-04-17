Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh và 200 đại biểu tại Hành trình đỏ 2026

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh nằm trong đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 11-18/4. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh thiếu nhi được chia làm 4 nhóm gồm Truyền thông và sáng tạo nội dung, cán bộ Đoàn và sinh viên, thiếu nhi và nhóm văn hóa nghệ thuật. Nhóm văn hóa - nghệ thuật tăng cường giao lưu học thuật, tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc.

Mỗi đại biểu tham gia chương trình được kỳ vọng đóng vai trò như một đại sứ thanh niên, mang theo hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam giới thiệu tới bạn bè Trung Quốc. Các bạn trẻ là những người kể chuyện, lan tỏa giá trị và tinh thần của thế hệ mới – năng động, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm.

Hoa hậu Thanh Thủy: 'Nơi nào ta đặt chân đến, nơi đó sẽ nở hoa’

Ngày 15/4, trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thanh thiếu nhi 2 nước tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc (TP Bắc Kinh, Trung Quốc).

Trước buổi gặp mặt, các bạn trẻ 2 nước Việt - Trung đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hữu nghị, sứ mệnh gìn giữ “gen đỏ” của giới trẻ và những câu chuyện giản dị nhưng đầy ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người hoạt động cách mạng tại Trung Quốc.

Vinh dự là một trong những đại diện thanh niên Việt Nam - Trung Quốc nằm trong 8 gương mặt được chọn phát biểu, Hoa hậu Thanh Thủy đã mang đến thông điệp: “Văn hóa chính là sợi dây liên kết diệu kỳ giữa hai dân tộc”.

Khẳng định văn hóa chính là sợi dây liên kết, Hoa hậu Thanh Thủy tin rằng chính niềm tin và nỗ lực hành động giúp thế hệ trẻ hai nước Việt - Trung vượt qua mọi thử thách, để “nơi nào ta đặt chân đến, nơi đó sẽ nở hoa”. Theo cô, chính những điểm tương đồng văn hóa tạo nên sự gắn kết, còn khác biệt lại là động lực để người trẻ khám phá và học hỏi lẫn nhau.

“Tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hồi hộp và xúc động khi được là một trong những đại diện thanh niên Việt Nam - Trung Quốc có cơ hội tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hành trình Đỏ - nghiên cứu, học tập tại Bắc Kinh. Đây cũng là một vinh dự lớn trong cuộc đời tôi”, Thanh Thủy chia sẻ.

Thanh Thủy cho biết, được chọn là 1 trong 8 đại diện phát biểu, cô đã mang theo tinh thần của một người yêu văn hóa để sẻ chia tiếng nói của thế hệ mình. “Tôi luôn tin rằng, văn hóa là một điều vô cùng diệu kỳ. Chính những nét tương đồng đã giúp chúng ta thêm đồng điệu, và chính những sự khác biệt lại là thỏi nam châm khiến những người trẻ tò mò, khao khát tìm hiểu về nhau sâu sắc hơn”, cô nói.

Thanh Thủy chia sẻ chuyến đi này giúp cô thấy những chân trời mới mẻ. “Mỗi người đều là cá nhân xuất sắc, đang ngày đêm cống hiến cho quê hương theo cách riêng. Được đồng hành cùng mọi người, tôi có thêm chất liệu quý giá và cảm hứng để tự tin mang văn hóa lan tỏa đến nhiều nơi hơn nữa”, cô nói.

Người đẹp gửi gắm: “Gửi đến những người bạn của tôi, những người trẻ đang rực cháy khát vọng, hãy cứ dấn bước và trân trọng mọi chuyến đi bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Đừng để bất kỳ khó khăn hay thử thách nào làm chùn bước chân. Bởi vì không có con đường nào chỉ toàn hoa mà không có gai, nhưng tôi tin, bằng niềm tin, nỗ lực và sự tử tế, nơi nào ta đặt chân đến, nơi đó chắc chắn sẽ nở hoa”.

Cô cho rằng những người trẻ mang trong mình tinh thần của một "gen đỏ" không chỉ cần hoài bão, mà còn phải có trách nhiệm. Trách nhiệm cống hiến hết mình và tiếp nối tình hữu nghị bền chặt giữa thanh niên hai nước.

Á hậu Châu Anh: Hành trình đỏ nuôi dưỡng trách nhiệm của thế hệ trẻ

Với Á hậu Châu Anh, Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập tại Bắc Kinh - Trung Quốc là cơ hội để trải nghiệm, lắng nghe và hiểu rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ hôm nay.

Người đẹp chia sẻ sự vinh dự, may mắn khi là một thành viên của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. “Châu Anh không chỉ vinh dự khi được gặp gỡ, lắng nghe các đồng chí lãnh đạo hai nước, mà còn ấn tượng bởi những người bạn đồng hành - mỗi người một màu sắc, nhưng cùng chung tinh thần học hỏi và cống hiến”, cô nói.

Đặc biệt, khi được tham dự chương trình gặp mặt thanh thiếu nhi 2 nước tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc với sự tham dự và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Á hậu Châu Anh nói cô càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hành trình này.

“Những chia sẻ sâu sắc, sự quan tâm trực tiếp dành cho thế hệ trẻ không chỉ truyền cảm hứng mà còn tiếp thêm động lực để mỗi người trẻ ý thức rõ hơn về vai trò của mình. Như một lời nhấn mạnh đầy ý nghĩa: Thanh niên hai nước chính là nhịp cầu nối liền tình hữu nghị. Đó không chỉ là niềm tin, mà còn là trách nhiệm”, cô nói.

Á hậu Châu Anh tin rằng, khi người trẻ sẵn sàng kết nối và thấu hiểu, mọi khoảng cách sẽ được rút ngắn. “Hành trình Đỏ không chỉ mang lại trải nghiệm, mà còn nuôi dưỡng trách nhiệm để thế hệ trẻ cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp hơn”, cô chia sẻ.