Hoa hậu Thế giới 2026 công bố lịch trình tổ chức tại Việt Nam

TPO - 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ có mặt ở Việt Nam từ đầu tháng 8. Chung kết Miss World 2026 được truyền hình trực tiếp từ TPHCM vào ngày 5/9.

Ngày 15/5, tổ chức Hoa hậu Thế giới đã công bố lịch trình chính thức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam. Theo đó, 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ có mặt ở Việt Nam từ đầu tháng 8.

Phần thi được mong đợi nhất là Dances of the World, kết hợp giữa âm nhạc, vũ điệu và trang phục lộng lẫy nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và di sản của 130 quốc gia sẽ diễn ra ngày 30/8.

Đêm chung kết Miss World 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp từ TPHCM vào ngày 5/9, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập của tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Các hoạt động chính của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra ở TPHCM. Ban tổ chức Miss World giới thiệu về địa điểm đăng cai Miss World lần thứ 73: "Là một thành phố không ngừng chuyển động, TPHCM là trung tâm kinh tế của Việt Nam và là trái tim của khu vực phía Nam".

"Nổi bật với sự tương phản rõ nét giữa quá khứ và hiện tại, thành phố quyến rũ này pha trộn các di tích lịch sử với những tòa nhà chọc trời hiện đại, phản ánh một quốc gia không ngừng phát triển trong khi vẫn tôn vinh lịch sử phong phú của mình. Nhịp sống nhanh, những con phố nhộn nhịp và năng lượng sôi động khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến đô thị thú vị nhất Đông Nam Á", ban tổ chức chia sẻ thêm.

Tại đêm chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tối 25/3, công ty Sen Vàng đã công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Thông tin Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026 đã thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Đây là lần đầu Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia chủ nhà của Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Trở thành chủ nhà cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 mở ra nhiều cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi đơn vị tổ chức phải vận hành chuyên nghiệp, chỉn chu, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế và chịu sự giám sát chặt chẽ từ công chúng, truyền thông toàn cầu…

Trước đó, công ty Sen Vàng từng đăng cai tổ chức các cuộc thi quốc tế lớn như Miss Grand International 2023, Mr World 2024. Tuy nhiên, Miss World là cuộc thi quốc tế quy mô lớn với lịch trình dày đặc, hoạt động trải dài tại nhiều địa phương, quy tụ hàng trăm thí sinh và ê-kíp quốc tế.

Miss World có hệ tiêu chuẩn rõ ràng và quy trình kiểm soát chặt chẽ. Họ luôn yêu cầu phía chủ nhà đăng cai phải làm việc trực tiếp với nhiều bộ phận quốc tế để đồng bộ các khâu từ sản xuất, nội dung đến kỹ thuật.

Về phương án tổ chức đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2026, ban tổ chức cho biết đang tính tới các phương án sân khấu, đặc biệt là sân khấu ngoài trời quy mô lớn được thiết kế và đang trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật.

Thông tin chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 được tổ chức ở sân khấu ngoài trời gây bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người lo ngại công tác tổ chức gặp khó khăn do thời điểm tháng 9 thường xảy ra mưa bão. Những năm gần đây, tình trạng mưa bão bất thường cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Hoa hậu Thế giới 2026 là lần thứ 73 cuộc thi được tổ chức. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Hoa hậu Bảo Ngọc. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, giành giải á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022.

Được tổ chức lần đầu năm 1951, trải qua hơn 70 năm, Miss World chuyển mình thành sự kiện tôn vinh nhan sắc gắn liền với khẩu hiệu Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty with a Purpose), trở thành một trong những đấu trường nhan sắc uy tín nhất hành tinh.

