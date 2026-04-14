Á hậu Ngọc Thảo: ‘Vui vì phim mình đóng vượt trăm tỷ đồng'

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Á hậu Ngọc Thảo cho biết cô rất vui khi bộ phim Hẹn em ngày nhật thực đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu. “Thực sự đây là niềm vui rất lớn và một sự may mắn của đoàn làm phim khi nhận được sự ủng hộ của khán giả”, cô nói.
Lúc đầu, Ngọc Thảo cảm thấy lo lắng, không biết có thể vào vai sơ Thanh được không vì ngoài đời cô vốn là người hài hước, vui vẻ. “Tôi sợ mình không thể nhập vai người sơ có sự điềm đạm, ôn hòa”, người đẹp chia sẻ. Đây là lần thứ 2 Ngọc Thảo có dịp tiếp xúc với các sơ và nhà thờ. Cô đã được các sơ hướng dẫn nhiệt tình để có thể hóa thân vào vai sơ Thanh một cách chân thực nhất.
Ngọc Thảo nói kỷ niệm cô nhớ nhất là ngày quay cuối cùng, ngay trước khi bấm máy thì diễn viên Kim Xuân bị bệnh và phải nhập viện. “Khi đó, cả đoàn phim đều lo lắng, không biết có quay được không. Nếu không quay được thì sẽ phát sinh thêm một ngày nữa và sẽ ảnh hưởng. Hôm đó trời còn mưa to cả ngày, nhưng ngay khi cô Kim Xuân xuất viện và có mặt ở trường quay thì trời nắng. Không biết đó là ý của Chúa hay không nhưng tôi thấy rất may mắn và nhiệm màu”, người đẹp kể.
Vào vai sơ Thanh, Ngọc Thảo gần như để mặt mộc, không trang điểm. Người đẹp cho biết được bạn bè nhắn khen lên hình xinh khiến cô rất vui. Sau khi vào vai sơ Thanh, cô cũng tự tin hơn và thường xuyên để mặt mộc khi ra đường.
Dù không xuất hiện quá nhiều trong Hẹn em ngày nhật thực nhưng đây là lần đầu Ngọc Thảo đi cinetour với vai trò diễn viên. “Tôi vui vì góp một phần nhỏ trong sự thành công của bộ phim. Khi đi giao lưu cùng khán giả, tôi cảm nhận được sự yêu mến khán giả dành cho bộ phim. Công sức mấy tháng trời của tất cả diễn viên và ê-kíp đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ của khán giả”, cô nói.
Ngọc Thảo nói cô là người hướng nội, không hoạt động mạng xã hội nhiều. Đó cũng là lý do cô ít quảng bá về bộ phim Hẹn em ngày nhật thực và vai diễn của mình trên trang cá nhân như các diễn viên khác. Sau khi phim ra mắt, vai sơ Thanh của cô được bạn bè quan tâm, đón nhận khiến cô thấy ngại ngùng.
Ngọc Thảo nói cô không đặt áp lực cho mình. Trong tương lai, người đẹp hứa hẹn thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng. “Trước đây, mọi người biết tới tôi với hình ảnh hơi rụt rè. Tôi là người sợ ống kính máy ảnh và mạng xã hội. Sau khi đóng bộ phim này, tôi đã hướng ngoại hơn và mong rằng trong tương lai tôi có thể phát triển nhiều hơn, tham gia nhiều bộ phim”, cô nói.
Chia sẻ về diễn xuất của Hoa hậu Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực, Ngọc Thảo nói cô đã theo dõi Thiên Ân từ khi còn là thí sinh Miss Grand Vietnam. Ngọc Thảo thấy Thiên Ân đã trải qua một hành trình khó khăn cũng như cố gắng để có được thành công hôm nay. “Điều đó không chỉ truyền động lực cho mình tôi mà còn cho nhiều cô gái ngoài kia có thể dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình”, Ngọc Thảo chia sẻ.
Ngọc Thảo nói cô biết ơn danh hiệu Á hậu Việt Nam đã mang đến cho cô nhiều cơ hội trong cuộc sống, giúp cô có nhiều bài học kinh nghiệm và thêm nhiều mối quan hệ để phát triển sự nghiệp.