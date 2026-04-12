Ông Nawat mời ông trùm hoa hậu Venezuela làm giám khảo

TPO - Ông trùm Hoa hậu Venezuela Osmel Sousa đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Miss Grand All Stars mùa đầu tiên. Ngoài ra, thành viên ban giám khảo còn có Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin.

Ngày 11/4, trang chủ Miss Grand International (MGI) thông báo ông trùm Hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Miss Grand All Stars mùa đầu tiên.

Thông tin sau khi được công bố đã thu hút sự quan tâm, chú ý của các fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của ông Osmel Sousa với những nhận xét thẳng thắn, quyền lực.

Ông Nawat và ông trùm Hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa.

Thành viên ban giám khảo còn có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin và Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova.

Osmel Sousa sinh năm 1946, từng giữ chức Chủ tịch Hoa hậu Venezuela (1981-2018), Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ Argentina (2019-2021) và Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Uruguay (2019). Hồi tháng 3/2024, Osmel Sousa đầu quân cho tổ chức Miss Universe. Ông đảm nhận vai trò cố vấn cho chủ tịch của cuộc thi.

Osmel Sousa được xem là ông trùm hoa hậu ở Venezuela, đã giúp quốc gia này giành được số lượng vương miện lớn ở các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất.

Với bộ sưu tập hơn 20 chiếc vương miện danh giá, vị chuyên gia sắc đẹp này đã đạt được danh tiếng và được công nhận trên toàn thế giới, bao gồm cả Kỷ lục Guinness Thế giới.

Trước đó, trang chủ MGI công bố 2 giám khảo khác của phiên bản Miss Grand All Stars mùa đầu tiên gồm Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin. Đây là 2 người đẹp nhận được sự yêu thích của các fan sắc đẹp quốc tế.

Natalie Glebova sinh năm 1981, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2005 tại Bangkok, Thái Lan. Natalie Glebova là người Canada thứ 2 đăng quang tại cuộc thi này và là Hoa hậu Hoàn vũ nhận được sự ủng hộ của công chúng Thái Lan nhiều nhất từ trước tới nay.

Hiện Natalie sinh sống, làm việc ở Thái Lan. Cô thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi sắc đẹp với vai trò giám khảo, MC. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Hoàn vũ 2025...

Natalie Glebova cũng gặt hái được nhiều thành tích nổi bật khi lấn sân sang diễn xuất và tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Amazing Race Asia, Dancing With The Stars...

Trong khi đó, Isabella Menin được xem là một trong những Hoa hậu Hòa bình ấn tượng nhất trong những năm gần đây. Đã đăng quang 4 năm nhưng cô vẫn duy trì được sức nóng và sự yêu mến từ công chúng.

Isabella Menin năm nay 30 tuổi, là con lai mang 2 dòng máu Brazil - Italia. Người đẹp được đánh giá cao về học vấn. Cô tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Westminster và có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học London College (Anh) và là người sáng lập dự án hỗ trợ người khuyết tật mang tên Beyond.

Isabella Menin có hình thể ấn tượng với chiều cao 1,78 m và số đo ba vòng 83-59-89 cm. Tháng 3/2022, cô được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties trao giải Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất Thế giới.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia.

Các thí sinh bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Hiện có khoảng gần 40 thí sinh được ban tổ chức công bố. Tuy được quảng bá là mùa giải hấp dẫn nhưng sau khi công bố dàn thí sinh, Miss Grand All Stars của ông Nawat bị chê cười vì không có ai nổi bật, đáng kỳ vọng như từng được quảng bá trước đó.