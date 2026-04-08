Á hậu Hoàn vũ casting cho Victoria's Secret

Duy Nam
TPO - Sau Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild cho biết sẽ tham gia casting cho show diễn của thương hiệu nội y Victoria's Secret. Cô kỳ vọng trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên trình diễn trên sân khấu Victoria's Secret.

Người đẹp Anntonia Porsild - Á hậu 1 Miss Universe 2023 cho biết đang chuẩn bị cho casting cho sàn diễn của Victoria's Secret năm nay. Anntonia Porsild nhận được lời mời từ công ty đại diện tại Mỹ. Người đẹp cũng đăng tải loạt ảnh mặc trang phục nội y Victoria's Secret màu hồng quyến rũ.

Anntonia Porsild cho biết quản lý đã nói với cô về việc được mời casting nhưng cô không tin. Sau khi nhận được thiệp mời, cô đã rất bất ngờ và không tin vào mắt mình.

Anntonia Porsild khoe dáng với nội y của Victoria's Secret.

Anntonia Porsild chia sẻ được sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret là ước mơ từ nhỏ của cô. Thần tượng của cô là siêu mẫu Adriana Lima. Anntonia hy vọng trở thành người Thái đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret.

Anntonia nhấn mạnh điều cô hướng tới không phải ngoại hình hoàn hảo, mà là sự tự tin và tinh thần nữ quyền. "Vẻ đẹp phụ thuộc vào mắt người nhìn, không có tiêu chuẩn cố định", cô nói.

Ngoài Anntonia Porsild, nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế cũng cho biết sẽ tham gia casting cho Victoria's Secret như Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Moraya Wilson.

Tại Việt Nam, thông tin Á hậu Hoàng Thùy tham gia casting cho Victoria's Secret cũng thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Hoàng Thùy chia sẻ nếu portfolio phù hợp, cô sẽ bước qua vòng casting online và tiếp tục vào vòng casting trực tiếp. Hành trình tiếp theo người đẹp sẽ cập nhật với khán giả.

Tuy nhiên con đường đến với Victoria's Secret của Hoàng Thùy gặp nhiều khó khăn do cô không có quốc tịch Mỹ. Victoria's Secret đón nhận các hồ sơ đăng ký đến hết ngày 28/5, tuy nhiên điều kiện phải là người cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Hoàng Thùy khẳng định dù thể lệ hiện tại chỉ dành cho những người cư trú hợp pháp tại Mỹ, nhưng cô cho rằng đó không phải là con đường duy nhất để trình diễn cho thương hiệu nội y này.

Á hậu cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị và tìm kiếm cơ hội thông qua các công ty quản lý. Và khi cơ hội phù hợp đến, tôi sẽ sẵn sàng nắm lấy để tiếp tục hành trình của mình đến với Victoria’s Secret và nhiều cột mốc lớn hơn nữa".

Thực tế, Victoria’s Secret không bắt buộc người mẫu phải mang quốc tịch Mỹ. Nhiều gương mặt đình đám trước đây như Adriana Lima hay Candice Swanepoel đều là người nước ngoài.

Tuy nhiên, ứng viên muốn trình diễn cho Victoria’s Secret thường phải đang cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ, bao gồm công dân Mỹ hoặc người có visa lao động, thẻ cư trú dài hạn.

Hoàng Thùy cho biết cô đang tìm kiếm cơ hội đến với Victoria’s Secret thông qua IMG Models. IMG Models hiện là đơn vị quản lý có mối liên kết chặt chẽ với Victoria’s Secret trong việc phát triển và cung cấp người mẫu.

Năm 2017, khi Miss Universe còn thuộc IMG, Hoàng Thùy đã chọn bước vào hành trình thi sắc đẹp và giúp cô có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019.

