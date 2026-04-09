Hoa hậu 32 tuổi từ bỏ danh hiệu

TPO - Người đẹp Lattana Munvilay đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025 để đăng ký dự thi Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên. Cô từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng không giành thành tích.

Ngày 8/4, trang chủ Miss Grand International đăng tải profile thí sinh tiếp theo của mùa giải Miss Grand All Stars. Nhiều người bất ngờ khi người đẹp Lattana Munvilay đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025 để đăng ký dự thi.

"Lattana Munvilay là hoa hậu, người mẫu chuyên nghiệp và nữ doanh nhân đến từ Lào. Với nền tảng vững chắc trong cả lĩnh vực giải trí và kinh doanh, cô là hiện thân của sự thanh lịch, thông minh và quyết tâm. Là kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế nội thất sở hữu doanh nghiệp riêng, Lattana đại diện cho sự cân bằng giữa sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo", trang chủ MGI giới thiệu về người đẹp.

Thông tin Lattana Munvilay từ bỏ danh hiệu để dự thi Miss Grand All Stars nhận được sự chú ý của các fan sắc đẹp Đông Nam Á. Nhiều khán giả cổ vũ người đẹp và chúc cô giành được thành tích tốt.

Lattana Munvilay năm nay 32 tuổi, là diễn viên, người mẫu và doanh nhân. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025 và đại diện quốc gia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức tại Thái Lan nhưng không giành thành tích khiến nhiều người tiếc nuối.

Lattana Munvilay từng 2 lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Lào vào các năm 2019 và 2022 nhưng không giành thành tích. Với quyết tâm, trong lần thứ 3 quay lại Hoa hậu Hoàn vũ Lào, người đẹp đã chạm tới chiếc vương miện.

Lattana Munvilay có thành tích học tập ấn tượng. Daeng theo học chương trình cử nhân tại Khoa Kiến trúc, Đại học Quốc gia Lào và nhận được học bổng từ AUSAID.

Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Daeng còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia bộ phim The Long Walk, do Mattie đạo diễn. Đây là bộ phim đầu tiên của Lào được phát sóng trên nền tảng toàn cầu Netflix. Người đẹp cũng trở thành cố vấn chương trình The Wow Lào mùa 2.

Hiện đã có 36 thí sinh của mùa giải Miss Grand All Stars được công bố. Trái với kỳ vọng về dàn thí sinh thiện chiến, chất lượng, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trên các diễn đàn sắc đẹp. Đại diện Việt Nam tại Miss Grand All Stars mùa đầu tiên là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Ngày 8/4, phía MGI cũng đã công bố lịch trình của Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên. Theo đó, các thí sinh bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan.

Các lịch trình tiếp theo bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Sau khi lịch trình được công bố đã gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng các hoạt động của cuộc thi quá đơn điệu, tẻ nhạt. Bên cạnh đó, khán giả thắc mắc vì cuộc thi không có phần thi Trang phục dân tộc vốn được coi là điểm nhấn của Hoa hậu Hòa bình.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Mùa giải sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải. Năm đầu cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự.

Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.