Thêm đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình 2026

TPO - Đỗ Nhật Hà xác nhận tham dự Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên. Trước đó, trang chủ Hoa hậu Hòa bình đã công bố đại diện đầu tiên của Việt Nam là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Đỗ Nhật Hà xác nhận đã nộp đơn tham dự Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên. Cô là đại diện thứ 2 của Việt Nam tham gia đấu trường này sau Hoa hậu Hương Giang.

Nhật Hà chia sẻ: "Sau 4 năm tạm dừng hành trình chinh phục vương miện để khám phá và phát triển bản thân ở nhiều vai trò khác nhau, từ MC song ngữ, diễn viên cho đến nhà hoạt động xã hội, hôm nay, tôi chính thức lựa chọn quay trở lại".

Đỗ Nhật Hà nộp đơn tham dự Miss Grand All Stars.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Không chỉ đơn thuần là sự trở lại, đây còn là bước tiến với phiên bản hoàn thiện hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng hơn bao giờ hết để chinh phục những cột mốc mới, cũng như mở rộng hành trình phát triển tại thị trường giải trí Thái Lan".

Đỗ Nhật Hà cho biết quyết định của cô không đến từ cảm hứng nhất thời, mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. "Ngày hôm nay, tôi đã chính thức nộp hồ sơ đến Miss Grand International All Stars 2026 và hiện chờ phản hồi từ tổ chức", cô nói.

Người đẹp cho biết bên cạnh tiêu chí 4B của Miss Grand International là Beauty, Brain, Body và Business, cô mong muốn mang đến một tinh thần mới đó là Be a superstar. "Không chỉ tỏa sáng, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, đại diện cho thế hệ dám nghĩ, dám làm và dám bứt phá", người đẹp chia sẻ.

"Cùng sự nghiêm túc và cam kết, tôi sẽ nỗ lực hết mình để không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang đến hình ảnh một Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và truyền cảm hứng trên đấu trường quốc tế", Đỗ Nhật Hà cho biết.

Đỗ Nhật Hà sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018 và Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019. Cô gây dấu ấn khi là người chuyển giới đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2022.

Nhật Hà từng công khai hành trình chuyển giới từ năm 20 tuổi, vượt qua nhiều khó khăn để được gia đình chấp nhận và sống thật với chính mình. Ngoài danh hiệu hoa hậu, cô hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và MC. Người đẹp từng là sinh viên Đại học Hoa Sen.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Mùa giải sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải.

Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.

Trong dàn thí sinh đã công bố năm nay, ngoài Đỗ Nhật Hà còn có sự góp mặt của người đẹp chuyển giới khác là Fuschia Anne Ravena - Miss International Queen 2022. Trước đó, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng được trang chủ Miss Grand International xác nhận là thí sinh của cuộc thi năm nay. Hương Giang từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018, đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Dù được xác nhận là thí sinh nhưng Hương Giang chưa có chia sẻ hay phát ngôn nào về cuộc thi. Cô cũng không có động thái chia sẻ thông tin về Miss Grand All Stars trên trang cá nhân.

Các thí sinh bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Các giám khảo của Miss Grand All Stars mùa đầu tiên đã được công bố bao gồm ông trùm hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin.