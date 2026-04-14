Công bố đề cử 100 hoa hậu đẹp nhất thế giới

TPO - Chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố danh sách 100 đề cử của giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998.

Trước đây, giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất thế giới của Globalbeauties có tên gọi Miss Grand Slam. Từ năm 2025, giải thưởng được đổi tên thành Miss Global Beauties. Từ đây, cơ cấu của giải thưởng này cũng có sự thay đổi.

Các chuyên gia của chuyên trang này chỉ lựa chọn thí sinh của những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế để đưa vào đề cử.

Đương kim Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque và đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum được đề cử trong top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Stephany Abasali và Chelsea Fernandez (Á hậu Miss Cosmo 2025) cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

Hiện tại, Globalbeauties sẽ lựa chọn các người đẹp từ tất cả cuộc thi mà chuyên trang từng đưa tin để đưa vào đề cử. Điều đó cũng đồng nghĩa thí sinh của một số cuộc thi sắc đẹp mới thành lập như Miss Cosmo cũng được đưa vào đề cử của giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất Thế giới.

Cách công bố đề cử của Miss Global Beauties 2025 cũng có sự thay đổi. Theo đó, ban tổ chức công bố các đề cử theo từng châu lục.

Trong danh sách 9 đề cử đã được công bố của khu vực châu Mỹ có những cái tên đáng chú ý như đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum đến từ Brazil, đương kim Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque đến từ Colombia, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Stephany Abasali đến từ Venezuela.

Ở khu vực châu Âu đã có 7 trên tổng số 22 đề cử được công bố. Khu vực châu Á có 8 trên tổng số 23 đề cử đã được công bố, trong đó đáng chú ý có sự góp mặt của người đẹp Philippines - Chelsea Fernandez (Á hậu Miss Cosmo 2025) và đương kim Miss Globe - người đẹp Chayathanus Saradatta đến từ Thái Lan. Trong khi đó, khu vực châu Đại dương đã có 3 đề cử được công bố.

Như vậy, đã có 27 trên tổng số 100 đề cử của giải thưởng Miss Global Beauties 2025 đã được chuyên trang Globalbeauties công bố. Trong những ngày tới, những cái tên trong danh sách top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 tiếp tục được công bố.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó.

Thời điểm mới ra mắt, Miss Grand Slam chưa nhận được sự quan tâm của công chúng. Mỗi năm, công chúng lại dõi theo giải thưởng này để được chiêm ngưỡng dung nhan của hoa hậu được ca tụng là đẹp nhất thế giới.

Nhiều năm gần đây, đặc biệt là khoảng thời gian diễn ra dịch COVID-19, các cuộc thi bị gián đoạn vì thế mà giải thưởng Miss Grand Slam cũng giảm nhiệt. Kể từ 2020, Miss Grand Slam không còn giữ được sự thu hút. Bên cạnh đó, nhiều năm liền người chiến thắng của giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất thế giới được nhận xét là không thuyết phục.

Năm 2024, người đẹp Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková đã được Globalbeauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Krystyna Pyszková đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 tháng 3/2024 ở Ấn Độ, được đông đảo khán giả, chuyên gia sắc đẹp đánh giá thuyết phục. Krystyna Pyszková 24 tuổi, cao 1,8 m, vòng eo 59 cm, gương mặt được ví như búp bê.