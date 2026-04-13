Hoa hậu đẹp nhất thế giới đăng quang 3 năm vẫn chưa được về nước

Duy Nam
TPO - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2023 - Sheynnis Palacios - diện trang phục táo bạo khi tham dự lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ.

Ngày 12/4, Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios cùng bạn bè tham dự lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ. Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc và nghệ thuật lớn nhất được tổ chức thường niên vào tháng 4 tại Mỹ. Coachella thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới, được xem như một trong những lễ hội nghệ thuật quy mô hàng đầu.

Sheynnis Palacios gây chú ý khi diện trang phục táo bạo, quyến rũ. Người đẹp Nicaragua mặc bộ trang phục màu đen chất liệu da. Trang phục giúp cô khoe hình thể săn chắc, đầy đặn đậm chất Latinh.

Sheynnis Palacios diện loạt trang phục táo bạo khi tham dự lễ hội âm nhạc Coachella.

Trước đó, Sheynnis Palacios cũng gây ấn tượng với trang phục mang phong cách cao bồi phóng khoáng khi tham dự Coachella. Tại Coachella, du khách cũng có cơ hội thưởng thức các bộ sưu tập thời trang đỉnh cao, đa dạng về phong cách và hình thức. Các KOL, người nổi tiếng đến xem Coachella thường gây chú ý bằng phong cách thời trang độc đáo, táo bạo.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2023, Sheynnis đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô được đánh giá là một trong những phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn tại quê hương mình. Tuy nhiên, do những xung đột với chính phủ nên Sheynnis vẫn chưa có cơ hội trở về quê nhà sau 3 năm đăng quang.

Sheynnis từng nhiều lần bật khóc xúc động vì không thể trở về quê hương thăm gia đình sau đăng quang. Cô cũng là Hoa hậu Hoàn vũ duy nhất không có lễ homecoming sau khi đăng quang.

Sheynnis Palacios kết thúc nhiệm kỳ khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Miss Universe 2024 tổ chức ở Mexico hồi tháng 11/2024. Người đẹp Nicaragua đã có nhiệm kỳ thành công rực rỡ, được xem là Hoa hậu Hoàn vũ bận rộn nhất từ trước đến nay.

Cô đã làm việc ở hơn 30 quốc gia, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ bận rộn nhất lịch sử. Những nước cô từng ghé thăm gồm Mỹ, Mexico, Brazil, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, Indonesia, Qatar, Philippines, Nepal, Pháp, Hy Lạp, Kenya, Zimbabwe...

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2023, Sheynnis đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Bên cạnh việc dự chung kết các cuộc thi Miss Universe cấp quốc gia, Palacios cũng xuất hiện trong các talk show, tọa đàm, hoạt động vì cộng đồng, từ thiện... Ngoài ra, Palacios dành nhiều thời gian cho dự án Enciende tu Mente (Ignite Your Mind), tập trung vào việc thúc đẩy sức khỏe tâm thần.

Sheynnis Palacios năm nay 26 tuổi, cao 1,8 m, số đo ba vòng 85-60-95 cm. Cô là người mẫu và nhà hoạt động xã hội tại Nicaragua. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới Nicaragua 2020 và tham dự Miss World 2021, vào top 40. Sheynnis trở thành người phụ nữ Nicaragua đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.

Hồi tháng 3/2025, Sheynnis Palacios xác nhận được tổ chức Miss Universe trao tặng chiếc vương miện Force for Good phiên bản gốc. Vương miện Force for Good có giá trị lên đến 5,7 triệu USD (khoảng 145 tỷ đồng). Chiếc vương miện ra mắt năm 2022, được xem là đắt giá nhất trong lịch sử cuộc thi Miss Universe.

Năm 2023, Sheynnis Palacios được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bầu chọn là Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất Thế giới 2023. Sau khi hết nhiệm kỳ, Sheynnis công khai chuyện tình cảm với bạn trai là Carlos Gomez - cựu cầu thủ bóng chày, huấn luyện viên thể hình.

