Hoa hậu Hoàn vũ Philippines được ví như show sinh tồn

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 được các fan sắc đẹp ví như show truyền hình thực tế sống còn khi loại sốc các thí sinh sau từng vòng thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 vừa công bố format mới, gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Theo đó, ban tổ chức loại dần các thí sinh qua từng vòng thi để chọn 20 người đẹp xuất sắc nhất vào chung kết.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 có sự tham gia của 50 thí sinh. Không còn giữ nguyên số lượng thí sinh đến chung kết như mọi năm, vòng bán kết của Miss Universe Philippines 2026 được chia theo từng tuần với sự chi phối trực tiếp từ khán giả. Một nửa tấm vé đi tiếp phụ thuộc hoàn toàn vào ví tiền và sự nhiệt tình của fan hâm mộ.

Lộ trình sinh tồn của 50 thí sinh bao gồm tuần thứ nhất – trình diễn dạ hội, từ 50 thí sinh ban đầu chỉ có 40 người đẹp được đi tiếp (20 thí sinh do fan bình chọn, 20 thí sinh do ban giám khảo chọn). Tuần thứ 2 là phỏng vấn kín, từ 40 thí sinh chỉ có 30 người được đi tiếp (15 người đẹp do fan bình chọn, 15 người đẹp do ban giám khảo chọn).

Tuần thứ 3 là trình diễn áo tắm, chỉ có 20 người đẹp được chọn để đi tiếp (10 người do fan bình chọn và 10 người do ban giám khảo chọn). Kết quả được công bố trong chung kết cuộc thi, dự kiến diễn ra ngày 2/5.

Format mới của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Việc loại thí sinh qua từng vòng thi được nhận xét khắc nghiệt và gây nhiều áp lực cho thí sinh. Nhiều khán giả còn ví Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 giống show truyền hình thực tế sống còn.

Trước đây, người chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines chủ yếu được chọn thông qua phỏng vấn và trình diễn trên sân khấu, với rất ít hoặc không có ảnh hưởng của công chúng. Ngày nay, các thí sinh được đánh giá thông qua sự đánh giá của khán giả, kết hợp bình chọn từ khán giả.

Điều này có nghĩa là các thí sinh hoa hậu ngày nay không chỉ phải tỏa sáng trên sân khấu mà còn phải kết nối với khán giả và xây dựng được sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội ngay từ sớm.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không hoàn toàn dựa trên sự nổi tiếng, ban giám khảo vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong các vòng thi quyết định như phỏng vấn kín và đánh giá trước cuộc thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 có sự tham gia của 50 thí sinh. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 1/5. Người đẹp đăng quang đại diện Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Philippines là người đẹp Ahtisa Manalo. Cô giành giải á hậu 3 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trước đó, cuộc thi có sự góp mặt của 51 thí sinh. Tuy nhiên đại diện tỉnh Kalibo - Aklan là người đẹp Imelda Schweighart đã bị loại khỏi mùa giải năm 2026. Ban tổ chức không nói rõ lý do khiến Imelda Schweighart bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng người đẹp bị loại vì những phát ngôn trong quá khứ.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines được xem là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia quy mô, chuyên nghiệp, thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp.