Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Dàn hoa, á hậu ở lễ hội té nước

Duy Nam

TPO - Dàn hoa hậu, á hậu nổi tiếng Thái Lan nô nức tham dự lễ hội té nước Songkran đang diễn ra ở xứ sở chùa vàng. Nhiều người đẹp diện trang phục truyền thống, hóa thân thành nữ thần Songkran, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.

Ngày 15/4, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata tham dự một sự kiện tại lễ hội Songkran 2026 trước khi lên đường sang Tanzania công tác. Người đẹp diện trang phục truyền thống Thái Lan, hóa thân thành hình tượng nữ hoàng biểu tượng của lễ hội té nước nổi tiếng.
Opal Suchata ngồi trên kiệu, được dàn trai tráng khiêng tới sự kiện. Cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn du khách đang đổ xuống đường hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội té nước.
Opal Suchata được xem là hoa hậu nổi tiếng nhất hiện nay tại Thái Lan khi cô đang nắm giữ danh hiệu đương kim Hoa hậu Thế giới. Người đẹp sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại TPHCM, Việt Nam.
Opal Suchata hoạt động hết công suất trong dịp lễ hội Songkran 2026. Cô được mời hóa thân thành nữ hoàng Songkran trong nhiều sự kiện được tổ chức khắp các tỉnh, thành tại Thái Lan. Trong một tạo hình độc đáo, Opal mặc trang phục truyền thống diễu hành qua nhiều con phố.

Tạo hình của đương kim Hoa hậu Thế giới trong trang phục truyền thống Thái Lan nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp quốc tế.
Opal Suchata cũng trực tiếp xuống đường, hòa cùng hàng trăm nghìn du khách đổ xuống các con đường ở Thái Lan để tận hưởng không khí sôi động của lễ hội té nước.
Người đẹp hào hứng khi tham gia các hoạt động tương tác với khách du lịch.
Songkran là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Thái Lan, nơi niềm vui tràn ngập đường phố và mọi người cùng nhau hòa mình vào âm nhạc, tiếng cười, truyền thống và lòng hiếu khách của người dân.
Lễ hội Songkran cũng là nơi tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các trang phục dân tộc. Người đẹp Praewwanich Ruangthong - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 xuống phố trong trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Thái.
Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2026, người đẹp Nong Jean Ruchathorn khoe vẻ đẹp tinh tế trong mùa lễ hội Songkran 2026, phản ánh vẻ đẹp đương đại kết hợp truyền thống độc đáo của Thái Lan.
Trong khi đó, Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Rinrada Thurapan trực tiếp xuống phố để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội té nước. Cô góp mặt thường xuyên trong các hoạt động tại lễ hội té nước.
Người đẹp chuyển giới mặc trang phục táo bạo, khoe đường cong quyến rũ.
Duy Nam
#lễ hội té nước Songkran #Hoa hậu Thế giới #Miss World

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe