Thêm quốc gia từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Colombia đã từ chối gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Trước đó, Colombia được xem là sash mạnh ở sân chơi Miss Universe, từng giành nhiều thành tích cao.

RCN Televisión (hay Canal RCN) - một trong những mạng lưới truyền hình lớn và lâu đời nhất tại Colombia, đồng thời cũng là đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Colombia - đã xác nhận không gia hạn bản quyền cuộc thi năm nay.

Thông tin đã được xác nhận bởi Lama Jaramillo - Giám đốc phụ trách dự án Miss Universe Colombia của nhà đài RCN.

Hiện phía RCN vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể, nhiều khán giả cho rằng đài này chán nản với những lùm xùm của mùa giải Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan.

Vanessa Pulgarín - đại diện Colombia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Việc một đài truyền hình lớn nhất nhì Colombia từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ khiến nhiều người cho rằng sức hút của thương hiệu Miss Universe tại Colombia đang có dấu hiệu đi xuống. Điều này cũng chứng tỏ sự bất ổn và khủng hoảng của tổ chức Miss Universe (MUO) ngày càng trầm trọng.

Colombia được xem là sash mạnh ở đấu trường Miss Universe nói riêng và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nói chung. Trước đây, bản quyền Miss Universe thuộc về tổ chức uy tín, lâu đời là Seronita Colombia.

Hiện bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Colombia thuộc về tổ chức Miss Universe Colombia, được thành lập vào năm 2020. Tổ chức này chịu trách nhiệm tìm kiếm và tuyển chọn đại diện quốc gia tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế danh giá này.

Liên tiếp trong nhiều năm, Colombia lập thành tích cao ở Miss Universe. Năm 2025, đại diện Colombia tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Thái Lan là người đẹp Vanessa Pulgarín, vào top 10 chung cuộc.

Năm 2023, đại diện Colombia là người đẹp Camila Avella vào top 5 chung cuộc. Năm 2022, đại diện Colombia - María Fernanda Áitizábal vào top 16. Năm 2021, người đẹp Valeria Ayos vào top 5.

Lần gần đây nhất Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ là năm 2014 với thành tích của người đẹp Paulina Vega. Tổng cộng, Colombia đã giành được 2 vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha cũng từ bỏ bản quyền Miss Universe khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ. "Sau một quá trình suy xét và phân tích chiến lược, tổ chức Nuestra Belleza España đã quyết định không tiếp tục duy trì bản quyền Miss Universe tại Tây Ban Nha trong năm nay", thông báo cho biết.

Phía tổ chức Nuestra Belleza España cho biết khung gia hạn được đề xuất thiếu một cấu trúc pháp lý được xác định rõ ràng, điều này làm hạn chế tính chắc chắn về mặt pháp lý của thỏa thuận.

Ban tổ chức cho biết năm 2025 dù đã tuân thủ đầy đủ các khoản thanh toán được yêu cầu nhưng họ vẫn không nhận được bất kỳ tài liệu pháp lý hoặc giấy phép nào chứng nhận tư cách là chủ sở hữu giấy phép chính thức (một điều chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ mà tổ chức làm việc với Miss Universe).

Sau khi từ bỏ bản quyền Miss Universe, tổ chức Nuestra Belleza España cho biết tiếp tục làm việc với các cuộc thi quốc tế khác với mục đích trao quyền và nâng tầm phụ nữ Tây Ban Nha trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

Hiện cả 2 chủ sở hữu của Miss Universe là bà Anne và ông Raul Rocha Cantu đều trốn truy nã khiến tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, tổ chức Miss Universe được cho là đang lên kế hoạch cải tổ, thay đổi bộ máy lãnh đạo.

Ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International - cho biết MUO sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện, cải tổ quản lý hoàn chỉnh bao gồm việc thành lập đội ngũ điều hành mới và định hướng chiến lược được sửa đổi. Thông tin chính thức về cơ cấu quản lý mới dự kiến được công bố trong tháng 4.