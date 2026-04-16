Từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam

TPO - Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam cho biết từ bỏ gia hạn bản quyền Miss Universe tại Việt Nam. Ông cho biết sẽ đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại cuộc thi MGI All Stars tổ chức tại Thái Lan vào tháng 5.

Tối 16/4, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo từ bỏ gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

Ông Valentin viết: "Sau nhiều tháng suy nghĩ, sau kỳ Miss Universe gần nhất tại Bangkok cùng Hoa hậu Hương Giang, và sau các cuộc trao đổi với tổ chức Miss Universe (MUO), tôi đã quyết định rút lui và không tiếp tục năm cuối trong nhiệm kỳ bản quyền của mình. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn vì nhiều lý do".

Ông Valentin chia sẻ thêm sự thất vọng về cách tổ chức MUO xử lý vấn đề liên quan đến kết quả bình chọn giải thưởng Voice for change ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. "Dù đã nhiều lần cố gắng trao đổi và tìm kiếm phương án giải quyết, chúng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng và cảm thấy thiếu minh bạch trong cả quy trình lẫn phản hồi", ông nói.

Sau những tranh cãi xoay quanh mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan, ông Valentin và ê-kíp đã hy vọng sẽ có những giải thích rõ ràng hoặc sự cải thiện. "Tuy nhiên, điều ngược lại dường như đã xảy ra khi xuất hiện thêm nhiều bất ổn. Chúng tôi mong sớm nhận được những cập nhật chính thức liên quan đến Miss Universe lần thứ 75 trong thời gian tới", ông chia sẻ thêm.

Ông Valentin tiết lộ sau khi từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam sẽ tập trung trở lại vào những ưu tiên cốt lõi, đặc biệt là công việc kinh doanh cũng như các dự án mới đang phát triển.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Việt Nam sẽ có đại diện tham gia MGI All Stars vào tháng tới tại Thái Lan. Tôi sẽ trực tiếp theo sát và đồng hành cùng đại diện của chúng ta. Đây là một cơ hội nữa để Việt Nam tỏa sáng. Hẹn gặp lại trong một tháng nữa tại MGI All Stars – hành trình vẫn tiếp tục", ông cho biết.

Ông cũng bày tỏ hy vọng đơn vị mới nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam tiếp tục tầm nhìn phát triển thương hiệu với sự tận tâm. "Tôi vẫn sẽ ủng hộ và đồng hành cùng đội ngũ mới trên hành trình phía trước. Miss Universe Vietnam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi luôn là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất, và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại đồng hành cùng nhau", ông nói.

Sau tuyên bố của ông Valentin, các fan sắc đẹp Việt đang mong chờ đơn vị nắm bản quyền mới của Miss Universe Vietnam. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Miss Universe Vietnam đã đổi chủ. Chủ mới của Miss Universe Vietnam đến từ Thái Lan. Thông tin về việc đổi chủ sẽ được công bố trong tháng 4.

Trước đây, bản quyền cử thí sinh dự thi Miss Universe thuộc về Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp). Năm 2023, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakapong Jakrajutatip đã bán bản quyền lại cho đơn vị mới là Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tới mùa giải 2024, Miss Universe Vietnam được đổi sang chủ mới là doanh nhân Valentin Trần (giữ chức chủ tịch). Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 được tổ chức với chiến thắng của người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico và lọt vào top 30.

Những năm gần đây, nhiều tổ chức quốc gia đã từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ do thất vọng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và không minh bạch của tổ chức MUO.

RCN Televisión (hay Canal RCN) - một trong những mạng lưới truyền hình lớn và lâu đời nhất tại Colombia, đồng thời cũng là đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Colombia - đã xác nhận không gia hạn bản quyền cuộc thi năm nay.

Hiện phía RCN vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể, nhiều khán giả cho rằng đài này chán nản với những lùm xùm của mùa giải Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha (Nuestra Belleza España) cũng từ bỏ bản quyền Miss Universe khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ. Nguyên nhân là vì dù đã tuân thủ đầy đủ các khoản thanh toán được yêu cầu nhưng họ vẫn không nhận được bất kỳ tài liệu pháp lý hoặc giấy phép nào chứng nhận tư cách là chủ sở hữu giấy phép chính thức.

MUO đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi cả 2 chủ sở hữu của tổ chức này là bà Anne và ông Raul Rocha Cantu đều trốn truy nã. Theo ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International, MUO sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện bao gồm việc thành lập đội ngũ điều hành mới và định hướng chiến lược được sửa đổi trong tháng 4.

