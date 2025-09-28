Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Chủ tịch Miss Universe Vietnam giải thích

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - đã lên tiếng giải thích về lý do chọn Hương Giang đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng như nguyên nhân chậm trễ trong việc tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025.

Tối 27/9, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - đã lên tiếng giải thích xung quanh những tranh cãi về việc chọn Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Ông khẳng định Hương Giang hội tụ đầy đủ những gì cần có ở một ứng cử viên quốc tế đó là nhan sắc, khí chất, kinh nghiệm, thần thái và sức ảnh hưởng.

Ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam.

"Sự cống hiến của cô trong việc thúc đẩy quyền phụ nữ thực sự truyền cảm hứng cho tôi và hoàn toàn phù hợp với các giá trị của Miss Universe. Không ai xứng đáng hơn để mang lá cờ Việt Nam và quảng bá những lý tưởng này trên sân khấu toàn cầu", ông chia sẻ.

Ông Valentin Trần còn tự tin cho rằng tiếp nối dấu chân của Nguyễn Cao Kỳ Duyên năm ngoái và H’Hen Niê 7 năm trước, Hương Giang đã sẵn sàng viết tiếp lịch sử. "Với Hương Giang, tôi có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam có thể chạm top trong năm nay", ông khẳng định.

Chủ tịch cuộc thi cũng chia sẻ lý do Miss Universe Vietnam không thể diễn ra như dự kiến. "Thành thật mà nói, tôi cũng thất vọng không kém các bạn. Đội ngũ của tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ tháng 4, 5, ngay sau sự kiện khởi động. Điều quan trọng là chúng tôi đã làm tất cả trong khả năng. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn gặp phải nhiều tình huống bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát", ông nói.

Những chia sẻ của ông Valentin Trần tiếp tục gây bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ông chia sẻ dài dòng, không giải đáp được những thắc mắc của fan sắc đẹp.

"Tình huống bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát là sao? Sao không nói thẳng ra là hết tiền tổ chức?", "Cả một tổ chức lớn mà không thể tổ chức cuộc thi cấp quốc gia thì đừng nói đến hai chữ uy tín nữa", "Công bố lịch trình dự kiến rồi hủy tổ chức mà không thèm thông báo, coi thường fan đến thế là cùng"... khán giả bình luận.

Ông Valentin Trần tiếp quản chức Chủ tịch Miss Universe Vietnam từ năm 2024. Sau đó, ông tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, với người chiến thắng là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico và lọt vào top 30.

Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025 được công bố lịch trình dự kiến vào tháng 8 nhưng cuối cùng không thể diễn ra. Trước những bức xúc của fan, Chủ tịch và ban lãnh đạo cuộc thi vẫn im hơi lặng tiếng khiến nhiều người thêm bức xúc.

Sau khi tiếp quản cuộc thi, ông Valentin từng có nhiều tuyên bố mang tính chiến lược dài hạn to tát. Tuy nhiên, những tuyên bố này được cho rằng sáo rỗng, xa vời, không góp phần nâng tầm vị thế của cuộc thi.

Duy Nam
