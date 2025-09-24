Ban tổ chức Miss Universe Vietnam bị phản ứng

TPO - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam bị phản ứng dữ dội khi tung tin về việc công bố đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng sau đó lại im lặng.

Ngày 22/9, trang chủ Miss Universe Vietnam thay đổi ảnh bìa với dòng chữ Miss Universe Vietnam 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp hào hứng, cho rằng ban tổ chức chuẩn bị công bố đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sau thời gian dài chờ đợi.

Trước đó có các thông tin cho biết ban tổ chức Miss Universe Vietnam sẽ công bố đại diện Việt Nam vào tối 23/9. Tuy nhiên, sau động thái úp mở, họ tiếp tục im lặng, không công bố danh tính của cô gái đang được mong chờ.

Top 3 Miss Universe Vietnam 2024.

Tối 23/9, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, khán giả bày tỏ sự thất vọng, giận dữ. Nhiều người tràn vào trang chủ của Miss Universe Vietnam để thể hiện thái độ không hài lòng.

"Rồi tóm lại ai đi thi vậy, úp mở mãi mà không thấy công bố", "Cứ úp úp mở mở, coi khán giả như trò đùa vậy", "Ban tổ chức cho phong bì vào két sắt rồi quên mật khẩu đúng không?"... khán giả bình luận.

Trong khi đó, những người đẹp được cho rằng có cơ hội đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có động thái gây chú ý.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Mấy ngày vừa qua các bạn bình luận và nhắc tên tôi khá nhiều. Tôi biết được sự kỳ vọng của mọi người dành cho tôi, nhưng tôi hiểu rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Cảm ơn vì tất cả".

Lydie Vũ - top 6 Miss Universe Vietnam 2023 - được fan kỳ vọng là một trong những người đẹp có khả năng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, chia sẻ: "Hẹn gặp lại mùa sau. Đôi khi lùi một bước không phải là yếu mà là sự khôn ngoan. Không phải vì sợ hãi, mà là để chờ đúng thời điểm trở lại, mạnh mẽ và tạo dấu ấn hơn bao giờ hết".

Trong khi Vũ Thúy Quỳnh, Lydie Vũ úp mở về suất thi Hoa hậu Hoàn vũ thì ban tổ chức Miss Universe vẫn im lặng. Khi được hỏi về việc bao giờ công bố đại diện, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam chỉ trả lời là trong tuần này, càng khiến fan ngao ngán.

Trong khi nhiều người bày tỏ thất vọng về sự làm việc thiếu rõ ràng, không chuyên nghiệp của ban tổ chức Miss Universe Vietnam, có một số ý kiến cho rằng ban tổ chức chưa hề xác nhận công bố đại diện vào tối 23/9 và họ vẫn còn thời gian vì thời hạn chót để công bố là ngày 30/9.

Mặc dù vậy, việc liên tục tung tín hiệu rồi im lặng của ban tổ chức Miss Universe Vietnam được đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, thách thức sự kiên nhẫn của fan sắc đẹp.

Ông Nawat - Giám đốc điều hành Miss Universe - cho biết hạn chót để các quốc gia chọn đại diện thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là trước ngày 30/9. Ông thắc mắc vì Miss Universe Vietnam vẫn chưa diễn ra. "Tại sao Miss Universe Vietnam vẫn chưa diễn ra? Tôi cảm thấy rất bối rối", ông nói.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam từng thông báo lịch trình tổ chức cuộc thi năm 2025 từ ngày 4 đến 24/8. Tuy nhiên, hiện đã sang tháng 9 nhưng cuộc thi vẫn chưa diễn ra.

Trước đây, bản quyền cử thí sinh dự thi Miss Universe thuộc về Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp). Năm 2023, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakapong Jakrajutatip đã bán bản quyền lại cho đơn vị mới là Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tới mùa giải 2024, Miss Universe Vietnam được đổi sang chủ mới là doanh nhân Valentin Trần (giữ chức chủ tịch). Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 được tổ chức với chiến thắng của người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico và lọt vào top 30.