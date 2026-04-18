Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa đá, dông lốc trong đêm ở Thanh Hóa

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đợt mưa đá kèm dông lốc diễn ra tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa khiến người dân lo lắng.

Khoảng 23h30 ngày 17/4, tại nhiều phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá. Hiện tượng này diễn ra trong ít phút, kèm theo mưa dông và sấm chớp.

1000025446.jpg
1000025447.jpg
Mưa đá xuất hiện nhiều nơi ở Thanh Hóa.

"Mưa đá chỉ kéo dài ít phút nhưng hạt to, dội lên mái nhà lộp bộp", một người dân ở phường Hàm Rồng cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng, mưa đá kèm dông lốc đã khiến 2 trường học bị hư hỏng, trong đó, lốc làm tốc mái Trường THCS Thiệu Dương. Trận mưa đá và dông lốc cũng khiến nhiều diện tích hoa màu hư hỏng, bị quật ngã.

1000025449.jpg
Dông lốc, mưa đá khiến gây thiệt hại cho một trường học ở phường Hàm Rồng.

"Phường đang thống kê mức độ thiệt hại để kịp thời khắc phục hậu quả của thiên tai", lãnh đạo địa phương thông tin.

Mưa đá, dông lốc cũng xuất hiện tại một số địa phương khác ở khu vực đồng bằng và miền núi của tỉnh.

Hiện, các địa phương đang thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản, hoa màu sau cơn mưa đá.

#mưa đá #dông lốc #Thanh Hóa #thiệt hại #thiên tai #hậu quả #khắc phục

