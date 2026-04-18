Đà Nẵng chủ động ứng phó, không để cháy rừng bùng phát mùa nắng nóng

TPO - Những ngày giữa tháng 4, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng.

Trong cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng đang ở mức cao. Lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, quyết tâm không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại thôn Ra Ê, xã Sông Kôn (TP. Đà Nẵng), hơn 200 hộ đồng bào Cơ Tu tham gia trồng rừng luôn duy trì các hoạt động bảo vệ rừng trong mùa khô. Người dân chủ động phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, thường xuyên tuần tra nhằm giảm nguy cơ cháy lan.

Người dân thôn Ra Ê (xã Sông Kôn) chủ động phát dọn thực bì, đặt công tác phòng cháy lên hàng đầu. Ảnh: DQ.

Ông Pơ Loong Sang, người dân thôn Ra Ê, cho biết gia đình trồng gần 2 ha keo lá tràm và luôn đặt công tác phòng cháy lên hàng đầu. Từ việc dọn thực bì, chuẩn bị dụng cụ đến sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc. Nhờ được lực lượng kiểm lâm và chính quyền hướng dẫn thường xuyên, người dân tuân thủ quy định không mang lửa vào rừng, phát dọn hành lang an toàn giữa các khu rừng trồng, qua đó nhiều năm liền không xảy ra cháy.

Xã Sông Kôn hiện có hơn 16.000 ha rừng, trong đó hơn 5.000 ha rừng trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Trước nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 5, mức cực kỳ nguy hiểm, địa phương đã tăng cường các biện pháp kiểm soát. Lực lượng bảo vệ rừng tổ chức trực 24/24 giờ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng.

Lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, cho biết địa phương kiên quyết nghiêm cấm đốt thực bì, đốt nương rẫy trong thời điểm cao điểm nắng nóng nhằm tránh nguy cơ cháy lan vào rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Các hoạt động phát dọn vẫn được thực hiện nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không sử dụng lửa dưới mọi hình thức.

Tại xã Sông Vàng (TP. Đà Nẵng), từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận vụ cháy rừng nào. Kết quả này có được nhờ việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực giáp ranh, tuyến giao thông trọng điểm và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với lực lượng kiểm lâm.

Nhiều bảng hiệu tuyên truyền, cảnh báo bảo vệ rừng được lắp đặt tại các cánh rừng ở các xã miền núi Đà Nẵng.

Ông Bùi Thiên Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Vàng, cho hay trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh đến từng thôn, tăng thời lượng phát sóng. Các hoạt động đốt, dọn rẫy đều phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, các tổ bảo vệ rừng phối hợp với ban nhân dân thôn trực tiếp đến từng hộ dân vận động, nâng cao ý thức, nhờ đó tình trạng cháy rừng được kiểm soát hiệu quả.

Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có khoảng 745.000 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 503.000 ha và rừng trồng hơn 241.000 ha. Trước áp lực nắng nóng kéo dài, ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và khu vực ven rừng; đồng thời tăng cường tuần tra, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy.

Tình trạng cháy rừng được kiểm soát hiệu quả nhờ sự chủ động, kịp thời của lực lượng chức năng.

Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, cho biết lực lượng kiểm lâm đã chủ động xây dựng, tu sửa hệ thống đường băng cản lửa, đường tiếp cận chữa cháy; đồng thời thành lập các đội xung kích với hàng nghìn người tham gia.

“Chúng tôi triển khai đồng bộ các giải pháp PCCCR, tập trung lực lượng trực 24/24 giờ trong cao điểm nắng nóng, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giảm thiểu tối đa số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra”, ông Phú cho biết.