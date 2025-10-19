TPHCM có 'cây tri thức'

TPO - Thiết kế không gian “Cây tri thức” cùng 126.000 quyển sách (bao gồm sách giấy và sách nói) góp phần xây dựng môi trường học tập đa dạng, nâng cao đời sống tinh thần và khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong phát triển bền vững và hội nhập.

Sáng 18/10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Những ngày văn học nghệ thuật TPHCM, chào mừng Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng các đơn vị báo chí, xuất bản (Ban Tổ chức) đã trao không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách (gồm sách giấy và sách nói) tặng Học viện Cán bộ TPHCM để phục vụ công tác phát triển văn hóa đọc trong sinh viên.

“Cây tri thức” cùng không gian sách trưng bày báo chí - xuất bản là sáng kiến mang tính biểu tượng trong chuỗi triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và các đơn vị báo chí - xuất bản trao tặng không gian Cây tri thức đến PGS.TS Nguyễn Văn Y - Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: Quốc Thanh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tham quan không gian triển lãm tại Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: Quốc Thanh.

Toàn bộ không gian trưng bày báo chí - xuất bản tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I tiếp tục được duy trì đến hết tháng 10/2025, mở rộng cơ hội tham quan, học tập và trải nghiệm cho sinh viên, giảng viên. Đây là bước đi cụ thể nhằm đưa văn hóa đọc trở thành một phần thiết yếu trong đời sống học đường.

Cũng trong sáng 18/10, tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) do Thành ủy TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo quyết định, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tổ chức hoạt động lễ, hội, sự kiện đặc biệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.



Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - đón nhận danh hiệu cao quý cấp Nhà nước.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM cũng quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của văn học nghệ thuật thành phố 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.