Gia Lai có 1 học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026

Trương Định

Học sinh Nguyễn Vũ Mạnh Khang lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai vinh dự ghi tên trong đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026.

Ngày 17/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, học sinh Nguyễn Vũ Mạnh Khang lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vinh dự ghi tên trong đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2026.

Đội tuyển EuPhO Việt Nam năm 2026 gồm 5 học sinh, được tuyển chọn từ kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trong đó, Nguyễn Vũ Mạnh Khang là đại diện của tỉnh Gia Lai góp mặt.

Học sinh Nguyễn Vũ Mạnh Khang vinh dự góp mặt trong đội tuyển của Việt Nam.

Thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: Với niềm yêu thích bộ môn Vật lý, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang đã nỗ lực tích lũy kiến thức để tự tin tham dự các kỳ thi lớn. Khang đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cùng nhiều huy chương các kỳ thi Olympic khu vực. Đặc biệt, em xuất sắc đạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026.

Olympic Vật lý Châu Âu là kỳ thi vật lý thường niên cấp châu lục dành cho học sinh THPT toàn Châu Âu và một số nước khách mời, trong đó có Việt Nam. Đây là cuộc thi vật lý uy tín trên thế giới bên cạnh Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý Châu Á (APhO). Mỗi quốc gia tham gia cử 5 học sinh dự thi 2 phần: lý thuyết và thực hành.

Lãnh đạo nhà trường và thầy giáo chủ nhiệm đại diện nhận quà của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.

Nhằm khích lệ kịp thời đối với em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, đại diện Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đã đến Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thăm và trao món quà động viên tinh thần cho em Khang trước thềm kỳ thi. Đây không chỉ là sự khích lệ kịp thời mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Bidiphar - Dược Bình Định với những tài năng trẻ của tỉnh nhà.

Năm 2026, kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 - 16/6.

#Gia Lai #Olympic Vật lý #Nguyễn Vũ Mạnh Khang #đội tuyển #Olympic Châu Âu #học sinh giỏi

