Giáo dục

Chỉ đạo gắt vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn
TPO - UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và ổn định tình hình dư luận.

UBND phường Bến Cát (TPHCM) vừa cho biết, đơn vị này đã có báo cáo chính thức về kết quả xác minh ban đầu. Theo đó, tối 14/4, chính quyền địa phương tiếp nhận phản ánh của phụ huynh về việc bà Lê Thị Minh – giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6 xử phạt học sinh bằng cách bắt học sinh dùng kim tiêm tự chích vào tay. Vụ việc diễn ra ngày 12/4.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, các học sinh đều xác nhận việc bị dùng kim tiêm tác động vào tay.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo Lê Thị Minh thừa nhận đã mang kim tiêm vào lớp nhằm dọa học sinh vi phạm nội quy. Những em không ngoan, không làm bài hoặc không thực hiện quy định lớp học bị yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay. Có 5 học sinh đã thực hiện hành vi này.

Cơ quan chức năng đánh giá đây là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục.

Ngay trong sáng 15/4, Ban Giám hiệu nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên liên quan, đồng thời phối hợp phụ huynh đưa 5 học sinh đi kiểm tra, xét nghiệm y tế.

UBND phường Bến Cát cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và ổn định tình hình dư luận.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau giờ học ngày 13/4, một số học sinh lớp 3/6, Trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM có biểu hiện hoảng sợ, kể lại việc bị cô giáo đe dọa và chích kim tiêm vào tay.

Chiều 15/4, đại diện nhà trường và phụ huynh đã có buổi làm việc về vấn đề trên. Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có mang kim tiêm đến lớp và có hành vi mang tính “răn đe” song khẳng định không cố ý gây thương tích cho học sinh.

Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình với giải thích này, đồng thời cho rằng đây là hành vi xâm phạm thân thể trẻ em, cần được xử lý nghiêm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết đã tạm đình chỉ công tác giáo viên để phục vụ việc xác minh sự việc. Đồng thời, nhà trường phối hợp với ngành y tế hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các nguy cơ liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Bến Cát đã cử người phối hợp với nhà trường để chăm lo sức khỏe học sinh và tìm hiểu vụ việc để có phương án xử lý phù hợp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý.

#giáo viên #học sinh #kim tiêm #xử lý vi phạm #giáo dục #bệnh viện #sức khỏe #Trường Tiểu học Lương Thế Vinh #phường Bến Cát #TPHCM

