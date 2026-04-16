Công an vào cuộc vụ người đàn ông xông vào nhà đánh cụ bà ở TPHCM

TPO - Từ tranh cãi chuyện chó phóng uế trước cửa, một người đàn ông đã xông vào nhà hàng xóm hành hung cụ bà lớn tuổi. Vụ việc được camera an ninh ghi lại gây bức xúc dư luận.

Ngày 16/4, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM đang xác minh, xử lý vụ việc một người đàn ông xông vào nhà đánh cụ bà 68 tuổi, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh người đàn ông đánh cụ bà được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 35 ngày 11/4 trên đường Tô Hiến Thành. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai gia đình liên quan đến việc chó phóng uế trước nhà.

Người nhà nạn nhân cho biết cụ bà tên L. (68 tuổi), còn người hành hung là hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc người này cho rằng chó của gia đình cụ bà phóng uế trước nhà mình.

Công an phường Hòa Hưng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.