80 năm lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô: Vững vàng bản lĩnh, tiên phong đổi mới

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô luôn giữ vai trò là “bộ não thứ hai”, là trung tâm tham mưu chiến lược, âm thầm góp sức phía sau mỗi quyết sách, mỗi chiến công của Công an Hà Nội. Trong dòng chảy đổi mới và chuyển đổi số, lực lượng này tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong, sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Từ những ngày đầu gian khó của lực lượng Công an cách mạng đến giai đoạn hiện đại hóa hôm nay, các thế hệ cán bộ tham mưu luôn âm thầm, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn Thủ đô.

Là đơn vị đi đầu trong cả nước về công tác tham mưu, Công an Hà Nội đã đề xuất, triển khai nhiều mô hình mới, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự như: mô hình Cảnh sát 113, các Tổ công tác 141, 142, bố trí lực lượng Cảnh sát bảo vệ tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn… Những mô hình này đã trở thành dấu ấn đặc trưng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt vai trò giúp việc lãnh đạo Công an thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung trọng tâm trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đề án 06 của Chính phủ; Triển khai thực hiện quyết liệt đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch sống”, giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công.

Cùng với cả nước, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô đã chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai bài bản, khoa học các công việc, nhiệm vụ lớn, khó, chưa có tiền lệ được giao trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức, góp phần bảo đảm bộ máy Công an thành phố, các đơn vị mới hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, tham mưu Ban giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, tổ chức 2 đợt làm việc, khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc vận hành tổ chức bộ máy, triển khai toàn diện các mặt công tác của 126 Công an cấp xã mới.

Vừa qua, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, lực lượng Tham mưu phải thực sự gương mẫu, đi đầu, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân tinh thần hành động “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; phấn đấu tạo ra những dấu ấn, thành tích nổi bật vì Đảng, vì Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tá Nguyễn Quang Linh - Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu, Công an Hà Nội vinh dự là 1 trong 80 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số

Trước những thách thức mới của một đô thị hiện đại, lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội luôn chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu nhiều chủ trương, kế hoạch chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Ngày càng khẳng định rõ vai trò là “trung tâm của lãnh đạo để quản lý, điều hành”, là “bộ não thứ hai” của chỉ huy; là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp; là cầu nối giữa lãnh đạo, chỉ huy với các đơn vị nghiệp vụ.

Trong tiến trình chuyển đổi số, lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, Trung tâm thông tin chỉ huy, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành… Đây là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề cho việc số hóa toàn diện quy trình công tác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Giải chạy "nâng bước trí tuệ" do Phòng Tham mưu Công an Hà Nội tổ chức thực hiện là sự kiện gắn kết các lực lượng được tổ chức hằng năm thu hút hàng nghìn người tham gia.

Với mục tiêu “Chuyển đổi số - Vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”, Công an Hà Nội đã đưa vào sử dụng 8 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý và điều hành. Đây là dấu ấn khởi đầu, biểu hiện cụ thể cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số của Công an Thủ đô, là minh chứng cho tầm nhìn, bản lĩnh và trách nhiệm của lực lượng Tham mưu tiên phong trong kỷ nguyên số.

“Trung thành - Bảo mật - Trí tuệ - Đoàn kết” - 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ tham mưu Công an Hà Nội đã không ngừng “mài bút sắc, rèn trí bền”, lặng thầm cống hiến phía sau những chiến công của toàn lực lượng.

Lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Hai, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 Huy chương Giải phóng và hàng trăm Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu Công an Thủ đô vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.