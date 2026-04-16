Bắt giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

TPO - Trong quá trình công tác, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Vũ Đức Dân (SN 1980, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai) về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra một số sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, trụ sở tại xã Ia Rsai. Cụ thể, trong quá trình công tác, Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Dân về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên phạm vi diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.