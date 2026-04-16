Pháp luật

Cựu điều tra viên ngã giá hơn 100 triệu 'chạy' tại ngoại

Tân Châu
TPO - Nguyễn Minh Thoại bị cáo buộc yêu cầu người nhà một bị can đưa 120 triệu đồng để giúp bị can được tại ngoại. Sau đó, chính người môi giới đã tố giác hành vi của Thoại.

Ngày 16/4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thoại (32 tuổi, cựu điều tra viên Công an quận 5 cũ, TPHCM) 30 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Trần Thị Điều (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Một đối tượng khác trong vụ án là Trần Bình Thuận đã bỏ trốn, đang bị truy nã và sẽ tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

z7730282373525-16534b3760f35600b4b9223173519bcf.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 16/4.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thoại được phân công giải quyết vụ việc liên quan Lý Quang Duy về các hành vi chống người thi hành công vụ và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra vào ngày 28/11/2022.

Khoảng tháng 3/2023, thông qua môi giới của Trần Bình Thuận – người quen của Duy, Trần Thị Điều (vợ Duy) nhờ kết nối với cán bộ công an nhằm xin giảm nhẹ trách nhiệm cho chồng và xin lại ô tô bị tạm giữ.

Sau đó, Thuận tìm gặp Thoại để đặt vấn đề. Quá trình trao đổi, Thoại hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cư trú, đồng thời yêu cầu phải đưa tiền để lo cho Duy được tại ngoại. Các bên thống nhất mức 120 triệu đồng. Tuy nhiên, Thuận chủ động hứa hẹn đưa thêm 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên 150 triệu đồng.

Dù đã lập báo cáo đề xuất cho bị can được tại ngoại, Thoại liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép Thuận đưa tiền. Thuận không thực hiện theo thỏa thuận mà đến cơ quan công an tố cáo, đồng thời giao nộp các file ghi âm làm chứng cứ.

Ngày 5/4/2023, Công an TPHCM đã triệu tập Nguyễn Minh Thoại làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị can này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, xác định Trần Thị Điều đã 4 lần đưa cho Thuận tổng cộng 405 triệu đồng nhằm “chạy án” cho chồng.

#Cựu công an #Chạy án #Tòa tuyên a1b #xét xữ #Trốn truy nã

