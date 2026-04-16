Khởi tố người đàn ông điều khiển ô tô chặn cổng cơ quan công an ở Phú Thọ

TPO - Không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tài xế điều khiển ô tô dừng chắn cổng trụ sở trạm CSGT Tân Lạc (Phú Thọ), gây ách tắc hoạt động của hai đơn vị. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lái xe này về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Xuân Khoát (SN 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hoàng Xuân Khoát điều khiển xe đỗ chắn cửa Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc

Ngày 2/3/2026, ông Hoàng Xuân Khoát đến trụ sở Cụm 10, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc để xử lý lỗi vi phạm giao thông bị lập biên bản trước đó do chạy quá tốc độ. Trong quá trình làm việc, lợi dụng việc được tiếp cận hồ sơ, Khoát tự ý cầm tài liệu, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của Phòng CSGT mang ra xe cá nhân, sau đó điều khiển ô tô dừng, đỗ chắn ngang cổng ra vào trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Mai Châu, thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Hoàng Xuân Khoát

Hành vi này đã gây cản trở hoạt động bình thường của 2 đơn vị và ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân. Mặc dù cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc nhiều lần tuyên truyền, giải thích, yêu cầu Khoát trả lại hồ sơ, tài liệu và di chuyển phương tiện, nhưng ông Khoát không chấp hành. Đến 17h15 cùng ngày, Khoát khóa cửa xe ô tô đang chắn ngang cổng, thuê taxi về nhà tại tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mai Châu đã đến hiện trường, xác minh, xử lý vụ việc. Xác định Khoát đang di chuyển qua địa bàn xã Pà Cò, Công an xã Mai Châu phối hợp Công an xã Pà Cò đề nghị lái xe taxi dừng xe, tuyên truyền, yêu cầu Khoát về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khoát thừa nhận hành vi lái xe ô tô chắn ngang cổng ra vào của Cụm 10, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.