Sau lớp 9 nên học gì? FPT PolySchool và lộ trình học nhanh - làm sớm được nhiều phụ huynh quan tâm

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động và công nghệ không ngừng tái định hình ngành nghề, câu hỏi “sau lớp 9 nên học gì” ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc học tiếp ở đâu, nhiều phụ huynh và học sinh bắt đầu quan tâm đến việc học như thế nào để sớm làm được việc. Trong xu hướng đó, mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn tại FPT PolySchool đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều phụ huynh và học sinh.

Từ lối đi quen thuộc đến nhu cầu học thực chất, làm được việc

Trong nhiều năm, học tiếp THPT gần như là lựa chọn mặc định của phần lớn học sinh sau lớp 9. Tuy nhiên, khi thị trường lao động ngày càng đề cao kỹ năng thực tế, khả năng thích nghi và trải nghiệm nghề nghiệp, con đường này bắt đầu bộc lộ những khoảng cách nhất định so với nhu cầu thực tiễn.

Không ít học sinh sau khi hoàn thành chương trình phổ thông vẫn rơi vào trạng thái mơ hồ về định hướng nghề nghiệp. Việc học nặng về lý thuyết và điểm số khiến nhiều bạn mất thêm thời gian để làm quen lại với công việc thực tế khi ra trường.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều phụ huynh đặt ra một câu hỏi khác: liệu có thể lựa chọn một lộ trình giúp con vừa hoàn thành văn hóa, vừa sớm tiếp cận nghề nghiệp, rút ngắn thời gian và tăng khả năng thích nghi?

Trong xu hướng đó, mô hình đào tạo tích hợp tại FPT PolySchool mang đến một hướng đi mới. Học sinh sau lớp 9 có thể học song song chương trình văn hóa và chuyên môn nghề nghiệp. Sau khoảng ba năm, khi đủ 18 tuổi, người học có thể sở hữu bằng Cao đẳng và sẵn sàng đi làm hoặc tiếp tục học lên các bậc học cao hơn với nền tảng rõ ràng.

Học qua trải nghiệm: Khi môi trường đúng có thể thay đổi một con người

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình này nằm ở cách tiếp cận: học không chỉ để biết mà để làm được. Sinh viên được tham gia dự án thực tế, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và giải quyết các vấn đề như trong môi trường doanh nghiệp. Chính môi trường này đã tạo nên những thay đổi rõ rệt ở người học.

Ngô Thị Như Ý - cựu sinh viên Thiết kế đồ họa FPT PolySchool - từng là một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin khi đứng trước đám đông. “Mình vẫn nhớ lần đầu báo cáo, mình run đến mức gần như không nói thành tiếng,” cô chia sẻ. Tuy nhiên, nhờ môi trường học tập khuyến khích thể hiện ý tưởng, cô dần trở nên tự tin, chủ động và có thể trình bày rõ ràng quan điểm của mình. Sự thay đổi này trở thành nền tảng quan trọng giúp cô tiếp tục theo đuổi con đường thiết kế chuyên nghiệp.

Không chỉ vậy, hành trình của Nguyễn Ngân Ngọc Ngọc cũng là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của môi trường giáo dục phù hợp. Trước khi bước vào FPT PolySchool, Ngọc Ngọc từng chưa có định hướng rõ ràng cho hành trình nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhờ quá trình được trải nghiệm thực tế, tham gia dự án và được khuyến khích phát triển cá nhân, cô dần thay đổi tư duy, trở nên năng động và tự tin hơn.

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Ngọc tiếp tục theo học tại Đại học Mở Hà Nội - một bước tiến cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về năng lực và định hướng. Với cô, hành trình tại FPT PolySchool không chỉ là quá trình học kiến thức nghề nghiệp mà còn là bước đệm giúp bản thân sẵn sàng cho môi trường học tập cao hơn.

Học sớm - làm sớm: Khi người trẻ chủ động lựa chọn con đường khác

Không phải ai cũng phù hợp với cách học truyền thống, và nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm cho mình một hướng đi khác ngay từ sau lớp 9.

Hồ Xuân Gia Bảo là một trong những trường hợp tiêu biểu. Ngay từ đầu, cậu đã xác định rõ mình không phù hợp với việc học nặng về lý thuyết. “Mình không thích học lý thuyết suông. Mình muốn được làm dự án thật ngay từ khi còn đi học để có kinh nghiệm sớm và tiết kiệm thời gian,” Gia Bảo chia sẻ. Nhờ lựa chọn FPT PolySchool, cậu đã sớm tích lũy kỹ năng và tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế ngay sau tốt nghiệp.

Trong khi đó, Hoàng Gia Bảo lại cho rằng điều giá trị nhất không chỉ là kiến thức mà là trải nghiệm. Việc được tham gia các hoạt động, dự án và sân chơi tại môi trường thực tế như FPT PolySchool đã giúp cậu trưởng thành nhanh hơn và hiểu rõ ngành nghề mình theo đuổi.

Không chỉ đi làm sớm: Nền tảng để học tiếp lên các bậc học cao hơn

Một trong những băn khoăn lớn của phụ huynh là liệu học kiến thức nghề nghiệp sớm có ảnh hưởng đến cơ hội học tiếp lên các bậc học cao hơn không. Thực tế, mô hình này không hề giới hạn con đường học vấn.

Cựu sinh viên Trương Hùng Anh là một ví dụ rõ ràng. Sau quá trình học tập trong môi trường thực tiễn tại FPT PolySchool cơ sở Đồng Nai, cậu không chỉ phát triển kỹ năng mà còn xác định rõ mục tiêu dài hạn và lựa chọn tiếp tục học lên đại học để nâng cao chuyên môn. Hiện tại, Hùng Anh đang theo học tại Đại học Công nghệ TP.HCM, nơi cậu tiếp tục phát huy nền tảng đã tích lũy từ trước. Chính lợi thế “học đi đôi với hành” giúp Hùng Anh tự tin hơn, học tập hiệu quả hơn và hiểu rõ con đường mình đang theo đuổi.

Cùng với đó, trường hợp của Nguyễn Ngân Ngọc Ngọc cũng cho thấy: việc học kiến thức nghề sớm không làm mất đi cơ hội học tiếp, mà còn giúp người học có lợi thế rõ rệt khi bước vào bậc học cao hơn.

Định hình sớm - lợi thế cạnh tranh trong tương lai

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc sở hữu kỹ năng thực tế từ sớm trở thành lợi thế lớn. Những người trẻ được rèn luyện qua trải nghiệm thường có khả năng thích nghi nhanh, tự tin và chủ động hơn trong công việc.

Với lợi thế trực thuộc Tập đoàn FPT, cùng mạng lưới hơn 30 cơ sở rộng khắp và sự kết nối với hơn 2000 doanh nghiệp, FPT PolySchool mang đến môi trường học tập bám sát thực tế, giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa học và làm.

Một lựa chọn sớm - một hành trình khác biệt

Sau lớp 9, mỗi học sinh đều đứng trước những lựa chọn quan trọng. Những câu chuyện của Ngô Thị Như Ý, Nguyễn Ngân Ngọc Ngọc, Hồ Xuân Gia Bảo, Hoàng Gia Bảo hay Trương Hùng Anh cho thấy rằng: khi được học trong môi trường phù hợp, người trẻ không chỉ thay đổi về kỹ năng mà còn trưởng thành về tư duy và bản lĩnh.

Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc chuẩn bị sớm năng lực thực hành và định hướng nghề nghiệp không còn là lợi thế riêng, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Và đôi khi, chỉ cần một lựa chọn đúng ngay từ sau lớp 9 cũng đủ để mở ra một hành trình hoàn toàn khác - chủ động hơn, thực tế hơn và gần hơn với thành công.

