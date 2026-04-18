Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia

TPO - Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 8, năm 2026 diễn ra sáng nay (18/4), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Trong 3 ngày (17 - 19/4), tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 8, năm 2026”.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng nay (18/4), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ý chí và khát vọng cống hiến, trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với đất nước.

Bối cảnh hiện nay, theo Phó Thủ tướng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có vai trò đặc biệt, không chỉ góp phần hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp mà còn huy động trí tuệ, khơi dậy khát vọng và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo, khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ mô hình mới, thích ứng nhanh với thời đại.

"Vì vậy, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 8 sáng 18/4

Phó Thủ tướng ghi nhận, trong gần 8 năm qua, triển khai đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đã có 300 doanh nghiệp khởi nghiệp, nhiều dự án thành lập doanh nghiệp, gọi vốn thành công, tiếp cận thị trường, nhiều dự án tiêu biểu gắn với công nghệ xanh, công nghệ sinh học…

Tuy nhiên, ông cũng nêu: “Vẫn còn một số nơi hoạt động khởi nghiệp mang tính phong trào, thiếu chiều sâu, sản phẩm chưa gắn với nhu cầu thị trường, cơ chế hỗ trợ hạn chế. Việc kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nhiều trường hợp chưa hiệu quả”.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ GD&ĐT tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, khởi nghiệp học sinh, sinh viên phải chuyển từ "phong trào" sang "thực chất", từ ý tưởng sang sản phẩm, từ nhà trường ra thị trường. Cần lấy kết quả thực chất, lấy số lượng sản phẩm dự án đi vào thị trường, số doanh nghiệp được hình thành và khả năng thương mại hóa làm thước đo hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đại diện Ban tổ chức ấn nút khai mạc Ngày hội

Xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, từ không gian sáng tạo đến mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư… Hoàn thiện cơ chế về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực xã hội đảm bảo các dự án tiềm năng được tiếp cận nhanh với thị trường. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với các hoạt động triển khai, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, thiếu thực chất.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp đưa hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Thí điểm các mô hình hỗ trợ, linh hoạt thực chất, không để ý tưởng, dự án chỉ dừng lại trong các nhà trường.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kết nối, đồng hành với học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Phát hiện các nhân tố và mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả… đồng thời góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luyện tinh thần bản lĩnh, khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với xã hội.

Học sinh, sinh viên luôn giữ tinh thần cầu tiến, khát vọng vươn lên, dám nghĩ khác, dám làm mới và luôn hướng tới tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

“Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, nhà trường cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học tập, rèn luyện và phát triển. Nhưng thành công cuối cùng phụ thuộc vào ý chí và sự nỗ lực của chính các em. Do vậy, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, từ những ý tưởng nhỏ nhất, luôn kiên trì để biến khát vọng thành sản phẩm giá trị đóng góp thiết thực cho xã hội, đất nước”, Phó thủ tướng nói.

Học sinh, sinh viên “đừng sợ thất bại”

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khuyên học sinh, sinh viên: “Đừng sợ thất bại. Trong khởi nghiệp, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một học phần bắt buộc của sự thành công”.

Ông nhấn mạnh, ngày nay, sự khác biệt giữa các quốc gia nằm ở năng lực tạo ra tri thức mới và chuyển hóa tri thức đó thành giá trị kinh tế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục, phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Trong đó, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở nhà trường là một phương thức giáo dục hiện đại, giúp người học hình thành năng lực phát hiện vấn đề từ thực tiễn. Khởi nghiệp trong giáo dục, xét đến cùng, không chỉ nhằm tạo ra doanh nghiệp mới, mà quan trọng hơn là tạo ra những con người có tư duy đổi mới, có năng lực hành động và có khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành chụp ảnh cùng học sinh

Theo ông Sơn, ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên, điều quan trọng nhất không phải là số lượng giải thưởng, mà là mức độ trưởng thành của mỗi dự án và khả năng tiếp tục phát triển sau này.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng nhắn nhủ học sinh, sinh viên: “Thầy đã xem qua 135 dự án tiêu biểu lọt vào vòng chung kết và rất ấn tượng với sự đa dạng và tính thực tiễn của các dự án, từ công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo đến các giải pháp vì cộng đồng”.

Ông mong học sinh, sinh viên thay đổi định vị bản thân, “đừng chỉ học để cầm tấm bằng đi tìm việc. Hãy học để có năng lực làm chủ, năng lực nhận diện cơ hội và bản lĩnh để khởi nghiệp”.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp, ông Sơn cho rằng: “Đã đến lúc phải thay đổi thước đo thành công. Thành công của một trường đại học, trường cao đẳng không chỉ là tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn, mà là bao nhiêu sinh viên có khả năng trở thành những người “tạo việc làm”, những cá nhân có thể tự tạo ra giá trị mới và cơ hội cho người khác”.

