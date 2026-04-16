Cứu sống hai anh em đuối nước bị sóng cuốn xa bờ ở biển Cửa Lò

TPO - Theo thông tin ban đầu, hai em nhỏ này là anh em ruột, quê tại huyện Nam Đàn (cũ), đi tắm biển cùng gia đình nhưng không có người lớn trực tiếp giám sát khi xuống nước.

Sáng 16/4, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ cùng ngư dân địa phương vừa kịp thời cứu sống hai anh em bị đuối nước khi tắm biển.

Sự việc xảy ra vào chiều 15/4, tại khu vực bãi biển Cửa Lò, gần đảo Lan Châu. Hai em nhỏ trong lúc tắm biển đã bị sóng lớn cuốn ra xa bờ hơn 50m. Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết trên biển có gió mạnh, sóng cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Phát hiện vụ việc, người dân trên bờ lập tức hô hoán kêu cứu. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đang ứng trực nhanh chóng triển khai ca nô tiếp cận hiện trường, đồng thời huy động thêm thuyền thúng của ngư dân gần đó tham gia hỗ trợ.

Dù điều kiện sóng to, gió lớn nhưng lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiếp cận và đưa được cả hai vào bờ. Hai nạn nhân nhanh chóng được ép lồng ngực, dốc nước hồi sức cấp cứu.

Biển Cửa Lò (Nghệ An), nơi xảy ra sự việc.

Sự việc được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy quá trình cứu hộ diễn ra khẩn trương, căng thẳng. Khi hai em được đưa cứu thành công, nhiều người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian gần đây, tại biển Cửa Lò liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Chỉ trong vài ngày đã ghi nhận ít nhất 3 vụ việc, trong đó có một nữ sinh lớp 11 tử vong khi lao xuống biển cứu người.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho gia đình em Lê Thị Quỳnh Chi.

Chiều 15/4, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên, truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, trú xã Nghi Lộc) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, chiều 10/4, Chi đã dũng cảm lao xuống cứu một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn. Dù cứu được nạn nhân, nữ sinh sau đó kiệt sức và không qua khỏi.