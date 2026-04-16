Xúc động chuyện 'cả xã' dựng nhà tạm giúp một gia đình nghèo sau vụ cháy

TPO - Đại diện UBND xã Tiên Yên (Tuyên Quang) cho hay, gia đình anh Nông Văn Có thuộc diện khó khăn. Sau vụ cháy, họ gần như mất trắng, chỉ còn lại bộ quần áo đang mặc trên người.

Chiều 15/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, thiêu rụi căn nhà sàn 5 gian bằng gỗ của anh Nông Văn Có và chị Lục Thị Đàn ở thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau hoả hoạn, chính quyền và nhân dân trong xã, thôn đã cùng nhau góp công sức, tiền của để dựng lại nhà cho anh chị.

Theo đó, ngày 16/4, UBND xã Tiên Yên đã huy động các tổ chức, đoàn thể: Công an xã, Dân quân tự vệ, Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ gia đình anh Có và chị Đàn. Chính quyền xã cho hay, gia đình anh Có thuộc diện khó khăn. Trong nhà có cụ già 85 tuổi. Sau vụ cháy, họ gần như mất trắng, chỉ còn lại những bộ quần áo đang mặc trên người.

Sau cháy căn nhà 5 gian bằng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước mắt, chính quyền xã Tiên Yên hỗ trợ gia đình 5.000.000 đồng; Công an xã hỗ trợ 6.000.000 đồng. Cùng với tiền hỗ trợ, các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, chăn màn, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cũng được chuyển đến gia đình.

Sau hơn 20 giờ xảy ra hỏa hoạn, sáng cùng ngày, cùng với lực lượng chức năng, bà con chòm xóm không ai bảo ai, họ mang dụng cụ sang nhà anh Có. Người dọn dẹp, thu gom, người tham gia dựng lán tạm – tất cả cùng chung tay giúp gia đình sớm có lại chỗ ở tạm sau biến cố.

Chỉ trong thời gian ngắn, một ngôi nhà đã được dựng lên ngay cạnh ngôi nhà cũ, đủ để gia đình có chỗ che nắng, tránh mưa trước mắt. Giữa khung cảnh ngổn ngang sau hỏa hoạn, hình ảnh bà con xúm lại giúp đỡ, người góp công, người góp sức khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Những lời hỏi han, những phần quà nhỏ, sự sẻ chia từ hàng xóm, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát.

Một ngày sau vụ cháy, sáng 16/4 người dân không ai bảo ai đã có mặt nhà anh Có từ sớm, mỗi người một việc giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống.

Để giúp gia đình phần nào sớm ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Yên cũng đã kêu gọi hội viên và người dân cùng chung tay hỗ trợ. Với mong muốn “mỗi người bớt một phần nhỏ” để góp lại thành nguồn động viên thiết thực cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống.