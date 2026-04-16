Đại úy công an băng qua 'biển lửa', cởi áo che chắn cho cháu bé 18 tháng tuổi

Thanh Hà
TPO - Trong quá trình giải cứu nạn nhân mắc kẹt tại ngôi nhà bị cháy, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã cởi áo của mình để che chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé 18 tháng tuổi suốt quá trình di chuyển.

Hình ảnh Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cứu cháu bé.

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh cán bộ Công an băng mình qua lửa dữ, cởi áo che chắn, cứu cháu bé 18 tháng tuổi đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo đó, người cán bộ Công an trong ảnh là Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt - Cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Rạng sáng 12/4, Đại úy Kiệt cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đơn vị được điều động khẩn trương tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đám cháy tại căn nhà số 53E/1 Nguyễn Thị Thơi.

Khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa phát triển mạnh, bức xạ nhiệt tăng cao, khói khí độc tỏa ra dày đặc, khả năng quan sát bị hạn chế, cấu kiện công trình ngôi nhà bị cháy đột ngột đổ sụp... Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã dùng mọi biện pháp, cố gắng tiếp cận từ nhiều hướng để có thể tiến sâu vào bên trong ngôi nhà bị cháy nhằm giải cứu các nạn nhân.

Trong quá trình giải cứu cháu bé 18 tháng tuổi, Đại úy Kiệt đã cởi áo của mình để che chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu trong suốt quá trình di chuyển.

Song song đó, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 cũng đã nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy trong thời gian rất ngắn; kịp thời cứu được 5 nạn nhân từ trong khu vực nguy hiểm và hỗ trợ, hướng dẫn nhiều người khác thoát nạn an toàn.

Hành động xả thân, quên mình của cán bộ chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 tại vụ cháy vừa qua cho thấy, tinh thần sẵn sàng tận hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

#Cứu hộ trong đám cháy #Hành động dũng cảm của công an #Chữa cháy và cứu nạn #Cứu cháu bé trong nguy hiểm #Phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp #Chống cháy lan và cứu hộ

