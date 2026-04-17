TPHCM tăng cường vận tải dịp lễ, sân bay đón hơn 130.000 khách/ngày

TPO - Dự báo nhu cầu đi lại dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh, Sở Xây dựng TPHCM đã xây dựng phương án điều tiết giao thông, tăng cường vận tải và siết kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt trên toàn địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM dự báo lưu lượng hành khách qua các đầu mối giao thông tại TPHCM trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ tăng đáng kể.

Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách ước đạt khoảng 130.000 lượt/ngày, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực vận tải đường bộ, lượng hành khách đi xe khách liên tỉnh dự kiến đạt gần 90.000 lượt/ngày, tăng 6%, với 4.709 lượt xe/ngày. Vận tải đường sắt đạt khoảng 6.700 hành khách/ngày.

Trong đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động. Sản lượng vận chuyển ước đạt khoảng 87.445 hành khách/ngày trong dịp 30/4 - 1/5, tăng 10%.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tuyến metro này được dự báo sẽ đón gần 95.000 lượt khách/ngày.

Dự báo nhu cầu đi lại dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại TPHCM sẽ tăng mạnh.

Hệ thống xe buýt cũng ghi nhận nhu cầu tăng, với sản lượng ước đạt khoảng 1,52 triệu lượt khách/ngày, tăng 10% so với cùng kỳ. Ngoài các loại hình vận tải công cộng, Sở Xây dựng TPHCM cũng dự báo lưu lượng phương tiện cá nhân sẽ tăng mạnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố trong dịp lễ.

Cụ thể, nhiều điểm nóng giao thông có nguy cơ ùn ứ, gồm: các nút giao lớn như An Phú, Tân Vạn, cùng các trục dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bình Thuận - Chợ Đệm, quốc lộ 13 và quốc lộ 51.

Không chỉ khu vực cửa ngõ, một số tuyến đường có mật độ xe tải, xe container cao như Võ Trần Chí, Mỹ Phước - Tân Vạn cũng được dự báo chịu áp lực lớn khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại tăng cao cùng thời điểm.

Ở hướng đi các điểm du lịch, lượng phương tiện đổ dồn về các bến phà Bình Khánh, Cát Lái có thể gia tăng đột biến, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Tương tự, các khu vui chơi, du lịch như Suối Tiên, Vũng Tàu, Tam Thắng cũng sẽ đón lượng lớn khách tham quan.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm lễ, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã xây dựng phương án điều hành cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Các hành vi vi phạm như xe dù, bến cóc, chở quá số người quy định, hay không niêm yết và thu giá vé không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Song song đó, công tác kiểm soát giá vé cũng được siết chặt nhằm tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý trong dịp lễ, bảo đảm quyền lợi cho hành khách.

Đối với hạ tầng giao thông, các công trình đang thi công trên đường bộ sẽ được rà soát, giám sát chặt chẽ. Sở yêu cầu các đơn vị thi công tạm ngưng hoặc thu hẹp phạm vi thi công trong thời gian cao điểm lễ nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường, tránh gây ùn tắc và cản trở giao thông.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ.