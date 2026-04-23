Eo biển Hormuz có thể bị đóng 6 tháng, Tổng thống Mỹ Trump không đặt thời hạn chiến tranh với Iran

TPO - Trong tuần này, các quan chức Lầu Năm Góc đã báo cáo với các nghị sĩ về đánh giá tình báo cho thấy có thể mất tới 6 tháng để hoàn thành việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc, CNN dẫn nguồn tin am hiểu tình hình cho biết.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin, Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ đã được thông báo về mốc thời gian này trong cuộc họp kín ngày 21/4.

Điều này cho thấy những hệ lụy kinh tế và chính trị to lớn từ cuộc chiến của Mỹ/Israel với Iran.

Trước đó, CNN dẫn đánh giá nội bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Iran có thể duy trì phong tỏa eo biển Hormuz từ 1-6 tháng.

Ngày 22/4, người phát ngôn Lầu Năm Góc nhắc lại rằng việc đóng eo biển trong 6 tháng là “không thể chấp nhận”.

“Việc truyền thông chọn lọc các thông tin bị rò rỉ, phần lớn là sai lệch, từ một cuộc họp mật là hành vi làm báo không trung thực. Như chúng tôi đã nói vào tháng 3, một đánh giá không có nghĩa là điều đó có khả năng xảy ra, và việc eo biển Hormuz bị đóng trong 6 tháng là điều không thể và hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Bộ trưởng”, người phát ngôn Sean Parnell nói.

Ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có “khung thời gian” cho cuộc chiến với Iran và bác bỏ nhận định cho rằng các yếu tố chính trị đang ảnh hưởng đến cách xử lý của ông.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có sức ép về thời gian đối với lệnh ngừng bắn mà ông đã gia hạn, hoặc đối với tiến trình hoà đàm với Iran.

Khi được hỏi khi nào cuộc chiến có thể kết thúc, ông Trump nói “không có khung thời gian” và không có gì phải vội vàng. Trước đó ông từng nói cuộc chiến sẽ kéo dài từ 4 - 6 tuần, nhưng đến nay đã bước sang tuần thứ 7.

“Mọi người nói tôi muốn kết thúc nhanh vì cuộc bầu cử giữa kỳ, điều đó không đúng”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định chính quyền muốn “đạt được thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ”.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran dù gia hạn lệnh ngừng bắn và không đưa ra thời điểm kết thúc. Theo CNN, cho đến nay chính quyền Mỹ gần như không nhận được phản hồi từ phía giới chức Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, Tổng thống Trump hài lòng với chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Iran và không đặt ra “thời hạn cứng” để Tehran phản hồi.

“Họ thậm chí không thể trả lương cho chính người dân của mình do sức ép kinh tế mà Tổng thống Trump đã áp đặt. Vì vậy ông ấy hài lòng với điều đó trong khi chờ phản hồi của họ, và chúng ta sẽ xem”, bà Leavitt nói với các phóng viên ngày 22/4.

Khi được hỏi người dân Mỹ sẽ phải chờ bao lâu để xung đột kết thúc, bà Leavitt tiếp tục từ chối đưa ra mốc thời gian.

“Tôi sẽ không đặt ra lịch trình thay cho tổng thống. Bản thân tổng thống cũng chưa đặt ra thời hạn. Cuối cùng, ông ấy sẽ quyết định tiến độ. Và một lần nữa, ông ấy hài lòng với việc phong tỏa hải quân, đồng thời hiểu rằng Iran đang ở vị thế rất yếu, và lợi thế hiện nằm trong tay Tổng thống Trump”, bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng khẳng định, chính quyền Mỹ biết ai trong nội bộ Iran sẽ là người phê duyệt thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh, dù các quan chức Mỹ nhận thấy có sự chia rẽ nội bộ trong chính quyền Iran.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ vừa tiếp tục đã bác bỏ dự thảo nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố, đảng Dân chủ sẽ buộc phải kiến nghị bỏ phiếu về quyền chiến tranh mỗi tuần trong tương lai gần.

