Kho tên lửa Mỹ 'bốc hơi' nhanh chóng vì chiến dịch ở Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã sử dụng gần một nửa kho tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và tiêu hao một phần không nhỏ nhiều tên lửa quan trọng khác trong chiến dịch tấn công kéo dài ở Iran.

Một binh sĩ Mỹ đang kiểm tra một khẩu đội Patriot. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo của CSIS hôm 21/4, Mỹ đã phóng gần 50% kho tên lửa Patriot, hơn một nửa số đầu đạn của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD, và hơn 45% kho tên lửa tấn công chính xác PrSM trong chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng hơn 20% tên lửa JASSM, hơn 30% tên lửa SM-3 và ít nhất 10% tên lửa SM-6.

Việc xây dựng lại kho dự trữ tên lửa, bao gồm cả Tomahawk và JASSM, về mức trước chiến dịch tấn công Iran sẽ mất từ ​​một đến bốn năm, và những loại vũ khí này sẽ rất quan trọng cho một cuộc xung đột tiềm tàng ở Tây Thái Bình Dương, theo CSIS.

“Ngay cả trước chiến dịch ở Iran, kho dự trữ của Mỹ đã được coi là không đủ cho một cuộc chiến với đối thủ ngang tầm. Tình trạng thiếu hụt đó hiện nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn, và việc tích lũy kho dự trữ đến mức đủ cho một cuộc chiến với đối thủ ngang tầm sẽ cần thêm thời gian”, các tác giả của báo cáo viết. “Mỹ có thể vẫn còn đủ tên lửa và bom để tiếp tục tấn công và phòng thủ chống lại Iran, nhưng số lượng đạn dược còn lại không đủ để đối phó với một đối thủ ngang tầm”.

Đầu tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các nhà thầu quốc phòng lớn, và sau đó cho biết các nhà thầu đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí “cao cấp”.

Khi được hỏi về báo cáo này, người phát ngôn Lầu Năm Góc - Sean Parnell - khẳng định với tờ The Hill rằng quân đội Mỹ là “mạnh nhất thế giới và có mọi thứ cần thiết để thực hiện các hành động vào thời gian và địa điểm do Tổng thống lựa chọn”.

“Như Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã nhiều lần nhấn mạnh, chỉ cần chưa đến 10% sức mạnh hải quân Mỹ để kiểm soát giao thông ra vào eo biển Hormuz. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công trên khắp các bộ tư lệnh tác chiến, đồng thời đảm bảo quân đội Mỹ sở hữu kho vũ khí hùng hậu để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng ta”, ông Parnell nói trong một tuyên bố. “Những nỗ lực nhằm gây hoang mang cho người dân Mỹ về nguồn cung vũ khí của Lầu Năm Góc là thiếu hiểu biết”.

Một quan chức Lầu Năm Góc - Jules ‘Jay’ Hurst - nói với các phóng viên hôm 21/4, rằng các quan chức quốc phòng có kế hoạch gia hạn các hợp đồng đạn dược, lên đến 7 năm, để “tạo sự ổn định và khuyến khích đầu tư dài hạn trên toàn chuỗi cung ứng”, như một phần trong yêu cầu ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD của ông Trump.