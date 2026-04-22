Thủ tướng: Bộ và ngành công thương chịu trách nhiệm, không để thiếu điện và xăng dầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu và phát triển ngành công thương bền vững trong năm 2026.

Sáng 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, vấn đề quan trọng cấp bách, phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo một số bộ ngành, cơ quan, tập đoàn kinh tế nhà nước.

Hội nghị đánh giá, tiếp nối kết quả của cả nhiệm kỳ 2021-2025, ngay từ đầu năm 2026, ngành công thương xác định quyết tâm cao nhất ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Bộ và ngành công thương quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ngành thực hiện đột phá trong xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng; đẩy mạnh phát triển thương mại, bao gồm cả thương mại trong nước và thương mại quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của ngành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của ngành công thương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả, đặc biệt là nhận diện các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ và ngành công thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan xăng dầu trong bối cảnh khó khăn, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước thời gian qua.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành công thương, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là nhằm thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phân tích bối cảnh, tình hình, Thủ tướng cho biết yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, nhưng trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số.

Thủ tướng chỉ rõ việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Do đó, Bộ và ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương... để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ như năng lượng, xăng dầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu, thị trường trong nước...; giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương.

Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương phải quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu.

Bộ tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng; tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI như: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bộ Công Thương phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, bảo đảm “một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm,” nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương; tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng, chỉ rõ, Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ và ngành công thương đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất trong nước; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Các đơn vị đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước.

Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo thúc đẩy số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước theo tinh thần Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu; phát triển thị trường trong nước; tăng cường quản lý thị trường; phòng chống, xử lý nghiêm các vi phạm để phát triển thị trường lành mạnh, bền vững./.