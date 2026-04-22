Mỹ tái vũ trang trong thời gian ngừng bắn, cảnh báo sẵn sàng chiến đấu

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) - cơ quan đang chỉ huy chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cho biết lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong thời gian ngừng bắn.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ giới thiệu hình ảnh máy bay chiến đấu, tàu chiến và binh sĩ Mỹ. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, xuất hiện cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại một cuộc họp báo cập nhật tình hình.

"Chúng tôi đang tái vũ trang, bổ sung trang bị và điều chỉnh các chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến", ông Cooper nhấn mạnh.

Quan chức Mỹ khẳng định khả năng thích ứng nhanh là lợi thế vượt trội của quân đội Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

"Không có quân đội nào trên thế giới có khả năng thích ứng như chúng tôi, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm ngay lúc này trong thời gian ngừng bắn", Đô đốc Brad Cooper nói.

Tổng thống Trump: Mỹ "phong tỏa hoàn toàn" Hormuz, Iran muốn mở cửa trở lại

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (21/4) cho biết, Iran muốn eo biển Hormuz được mở trở lại, nhưng lập luận rằng việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran sẽ làm suy yếu triển vọng của một thỏa thuận hòa bình.

Theo Tổng thống Mỹ Trump, Iran thực chất muốn tuyến đường hàng hải chiến lược này được mở lại để duy trì nguồn thu lớn từ hoạt động xuất khẩu. Ông cho rằng những tuyên bố về việc đóng eo biển chỉ nhằm "giữ thể diện".

"Iran không muốn eo biển Hormuz đóng, họ muốn nó mở để có thể kiếm được 500 triệu USD mỗi ngày", ông nói.

Những phát ngôn này được đưa ra sau khi ông Trump trước đó tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đệ trình một đề xuất nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột. Ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Kho tên lửa Mỹ suy giảm đáng kể sau chiến dịch quân sự

Trang tin The Hill đưa tin, quân đội Mỹ đã sử dụng gần một nửa kho tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và tiêu hao mạnh sáu loại tên lửa quan trọng khác trong cuộc chiến nhằm vào Iran.

Theo phân tích mới từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quy mô của chiến dịch không kích và tên lửa trong Chiến dịch Epic Fury đã tạo ra những lỗ hổng đáng kể trong kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Báo cáo của CSIS được công bố hôm thứ Ba chỉ ra rằng: Tên lửa phòng không Patriot đã sử dụng gần 50% tổng số dự trữ; hệ thống đánh chặn THAAD tiêu hao hơn một nửa số lượng và tên lửa tấn công chính xác PrSM đã sử dụng hơn 45% kho dự trữ.