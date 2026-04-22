Hà Nội: Bị lừa hơn 745 triệu đồng khi mua vàng 'chợ đen' trên Facebook

TPO - Cơ quan Công an xác định đã có nạn nhân chuyển số tiền hơn 745 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng lừa đảo mua bán vàng 'chợ đen' trên mạng xã hội Facebook.

Đối tượng Trang.

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay, thị trường vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, giá vàng liên tục leo thang, nhu cầu mua bán, tích trữ vàng trong nhân dân tăng cao. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... để lập các tài khoản ảo, đăng tải thông tin rao bán vàng với giá hấp dẫn, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của một nạn nhân về việc bị lừa đảo khi mua vàng trên mạng. Cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính đối tượng lừa đảo là Đỗ Linh Trang (SN 1997, trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Trang khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Duy Anh" tham gia vào các hội, nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội Facebook. Để chiếm được lòng tin của bị hại, đối tượng đã sử dụng nhiều hình ảnh, thông tin giả mạo liên quan đến giao dịch vàng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đã có nạn nhân chuyển 745.600.000 đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Linh Trang để mua vàng.

Sau khi nhận được tiền, Trang lấy lý do về nhà lấy vàng để tiến hành giao dịch, đồng thời tiếp tục nhắn tin hứa hẹn giao hàng trong thời gian ngắn nhằm kéo dài thời gian và tránh sự nghi ngờ của nạn nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã lập tức chặn liên lạc với nạn nhân.

Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đến người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán vàng với các cá nhân không rõ lai lịch trên mạng xã hội; chỉ nên mua vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc được cấp phép hoạt động, có địa chỉ, thông tin pháp lý rõ ràng và uy tín.

Đồng thời không chuyển tiền trước khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về người bán, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, người dân cần tích cực tuyên truyền đến người thân, bạn bè, hàng xóm về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng qua mạng xã hội để chủ động phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
