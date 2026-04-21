Hé lộ nguyên nhân cha tử vong trong lán, con trọng thương nằm gục bên đường

TPO - Liên quan vụ người đàn ông tử vong trong lán trại công trình đường 991B, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn khi uống rượu bia, dẫn đến hỗn chiến khiến 2 cha con thương vong.

Tối 21/4, Công an phường Tân Hải, TPHCM cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu lán trại công trình đường 991B và truy bắt các đối tượng liên quan chỉ sau vài giờ gây án.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 20/4, Công an phường Tân Hải nhận tin báo về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng tại khu lán trại của Công ty Toàn Thắng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn P. (SN 1974, quê Bình Thuận – nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong. Cách đó khoảng 100m, con trai nạn nhân là M.P. (SN 2006) bị thương nặng vùng bụng, nằm bất tỉnh bên đường và được đưa đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, Công an phường Tân Hải đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan.

Qua xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia giữa ông P. và một nhóm người cùng ở lán trại. Cụ thể, ông P. đi nhậu về lán trại thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm người đang ngồi nhậu ở lán gồm: Trương Tiến H. (SN 1985; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hoà); L.V.B. (SN 1995); Đặng Tiến D. (SN 1965; HKTT cùng ở tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Quang B, (SN 1985, HKTT: tỉnh Đồng Nai).

Sau khi xảy ra cự cãi, ông P. gọi con trai là M.P. và một người cháu đến để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến xô xát giữa hai nhóm.

Trong quá trình ẩu đả, một đối tượng đã dùng dao đâm khiến ông P. tử vong tại chỗ, con trai ông P. bị thương nặng. Gây án xong, một số đối tượng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 4h sáng 21/4, lực lượng công an đã truy bắt được hai đối tượng liên quan, đưa về trụ sở để làm rõ hành vi, đồng thời tiếp tục truy tìm những người còn lại.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu nhưng không kiềm chế được, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.