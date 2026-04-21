Cựu Trưởng Công an Phú Quốc hầu tòa vì lừa đảo hơn 67 tỷ đồng

TPO - Từng là Đại tá, Trưởng Công an TP. Phú Quốc, nắm rõ quy hoạch đất đai trên đảo, Lê Văn Mót bị cáo buộc đã lợi dụng uy tín, móc nối đồng phạm dựng kịch bản “hợp thức hóa đất” để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Sáng 21/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966, cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cùng đồng phạm, về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa. Ảnh: P.V

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, Lê Văn Mót từng là điều tra viên cao cấp, từng giữ chức Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc. Mót nắm rõ quy định và quy hoạch đất đai tại Phú Quốc, bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Từ năm 2021, thông qua quan hệ quen biết, Mót biết nhiều cá nhân có nhu cầu mua đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Dù biết rõ nhiều khu đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, bị cáo vẫn đưa thông tin sai lệch nhằm tạo niềm tin cho bị hại.

Để thực hiện, Mót không trực tiếp giao dịch mà giới thiệu Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình, từng có tiền án về hành vi lừa đảo) đứng ra ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai.

Cụ thể, tháng 11/2021, bà T.T.M.Tr. có nhu cầu làm “sổ đỏ” cho hơn 40ha đất tại xã Bãi Thơm (Phú Quốc). Dù biết diện tích này chủ yếu là đất rừng đặc dụng và đất Nhà nước quản lý, không thể hợp thức hóa, Mót vẫn đồng ý, giới thiệu bà Tr. làm việc với Hằng. Theo thỏa thuận, Hằng nhận làm giấy tờ với giá 380 triệu đồng/1.000m², tổng giá trị hợp đồng hơn 160 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2022, Hằng tiếp tục ký thêm hợp đồng cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 10ha tại xã Hàm Ninh cho bà Tr., trị giá hơn 38 tỷ đồng.

Dù biết rõ các thửa đất không thể hợp thức hóa, Nguyễn Thị Hằng không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Bị cáo Lê Văn Mót nhiều lần khẳng định việc làm giấy tờ là khả thi, thậm chí viện dẫn khả năng điều chỉnh quy hoạch trong tương lai.

Tin tưởng vào vị trí và uy tín của bị cáo Mót, bà Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng, với tổng số gần 22 tỷ đồng.

Không dừng lại, khi phát sinh diện tích dôi dư từ khu đất của bà Tr. khoảng 3ha, Mót và Hằng đã tách và bán phần đất này cho người khác, dù biết không đủ điều kiện chuyển nhượng.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Mót và Hằng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỷ đồng của nhiều bị hại. Ngoài bà Tr., các nạn nhân khác như ông L.V.T., ông H.V.T., ông T.D.C. cũng bị lừa với số tiền lớn qua các giao dịch mua đất, làm “sổ đỏ”.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thị Hằng chuyển qua nhiều tài khoản người thân, quen biết để “giữ hộ”, sau đó sử dụng mua nhà, đất tại Hà Nội và Phú Quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền được xác định liên quan đến hành vi “rửa tiền” gần 21 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2023 đến 4/2024, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.