Nữ công chứng viên vô trách nhiệm 'tạo điều kiện' cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo

TPO - Bị cáo Vũ Thị Liên (SN 1967, là công chứng viên) bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong hoạt động công chứng, không trực tiếp chứng kiến việc ký kết hợp đồng ủy quyền, "tạo điều kiện" cho cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua nhà.

Lừa đảo do làm ăn thua lỗ

Ngày 21/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Giáp Thị Phương Dung (SN 1983, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng vụ án, bị cáo Vũ Thị Liên (SN 1967, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội; là công chứng viên) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, do vắng mặt luật sư bào chữa, Tòa tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và các bên liên quan.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Giáp Thị Phương Dung từng làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng ở Hà Nội.

Tháng 6/2021, Dung nghỉ việc để kinh doanh tự do. Do làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ, bị cáo nảy sinh ý định sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ mối quen biết anh Nguyễn Văn D., qua nhiều lần vay tiền, bị cáo Dung biết anh có điều kiện kinh tế. Đến khoảng tháng 9/2022, Dung biết vợ chồng chị gái mình sở hữu một căn chung cư tại phường Hoàng Mai, Hà Nội và đang cho thuê. Dung đã sử dụng thông tin cá nhân của chị gái, thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Sau đó, giới thiệu với anh D. về việc có nhu cầu chuyển nhượng căn hộ.

Để phục vụ mục đích lừa đảo, bị cáo đưa cho anh D. xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và dẫn đi xem nhà. Tin tưởng, anh Nguyễn Văn D. đồng ý mua căn hộ với giá 2 tỷ đồng.

Quá trình mua bán, Dung xin mẫu hợp đồng ủy quyền của một văn phòng công chứng, tự soạn thảo nội dung thể hiện việc được vợ chồng chị gái toàn quyền định đoạt căn hộ, đồng thời giả mạo chữ ký của họ trên hợp đồng. Tiếp đó, Dung gửi hợp đồng ủy quyền này đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ để làm thủ tục.

Cáo buộc xác định, bị cáo Vũ Thị Liên (công chứng viên) là người đã tiếp nhận, xem xét và ký chứng nhận.

Ngày 28/10/2022, Dung và anh Nguyễn Văn D. đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ ký hợp đồng mua bán căn hộ, được công chứng viên xác nhận. Anh D. đã chuyển trước vào tài khoản của bị cáo Dung số tiền 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn tất thủ tục sang tên.

Đến tháng 2/2023, anh D. làm thủ tục sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội số 4), mới phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả. Anh D. yêu cầu Dung hoàn trả 1,7 tỷ đồng tiền mua nhà và 2,6 tỷ đồng tiền vay trước đó.

Bị cáo Giáp Thị Phương Dung.

Tuy nhiên, bị cáo Dung không trả, buộc anh D. làm đơn giác hành vi của Dung tới cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dung đã nộp 4,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho anh D. Nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Nữ công chứng viên không trực tiếp chứng kiến ký kết hợp đồng

Cơ quan truy tố xác định, ngoài vụ việc trên, Dung còn bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Xuân L., 2 tỷ đồng.

Để lừa đảo chị L. bị cáo Dung tự giới thiệu là Giám đốc ngân hàng, tạo lòng tin bằng việc tặng quà. Tháng 9/2022, Dung hỏi vay chị L. 5 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Bị cáo làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Thanh Xuân (cũ) cùng hợp đồng ủy quyền để thế chấp khiến chị L. tin tưởng, chuyển cho vay 2,2 tỷ đồng.

Ngày 4/10/2022, Dung trả lại 1 tỷ đồng, sau đó vay thêm 800 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt của chị L. 2 tỷ đồng.

Toàn vụ án, Viện kiểm sát quy kết bị cáo Giáp Thị Phương Dung chiếm đoạt tổng cộng 3,7 tỷ đồng của 2 bị hại, đồng thời sử dụng trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua việc làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với bị cáo Vũ Thị Liên, Viện Kiểm sát xác định người này thiếu trách nhiệm trong hoạt động công chứng, không trực tiếp chứng kiến việc ký kết hợp đồng ủy quyền. Sự thiếu trách nhiệm này tạo điều kiện để Dung giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Văn D.