Mỹ: Biểu tình phản đối chiến tranh ở Iran, nhiều người bị bắt giữ

Minh Hạnh

TPO - Hàng chục cựu chiến binh và gia đình quân nhân phản đối chiến dịch ở Iran đã bị lực lượng an ninh Điện Capitol (Washington, Mỹ) bắt giữ, sau khi họ chiếm giữ tòa nhà Văn phòng Hạ viện Cannon.

Theo The Hill, ít nhất 62 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình được tổ chức bởi một số nhóm cựu chiến binh.

Những người biểu tình đứng giữa sảnh trung tâm tòa nhà Cannon, cầm những bông hoa tulip đỏ để tưởng nhớ những người Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ, và giăng biểu ngữ có nội dung “Chấm dứt chiến tranh với Iran”.

Những người biểu tình đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gặp họ để nhận lá cờ gấp, và cam kết không tiếp tục tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Iran.

Nhóm này cũng tổ chức nghi lễ gấp cờ, tưởng nhớ 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến, và hô vang các khẩu hiệu phản chiến trước khi bị cảnh sát còng tay dẫn đi, theo các video được đăng tải trên mạng xã hội.

Lực lượng an ninh Điện Capitol chưa trả lời yêu cầu bình luận về số lượng chính xác những người bị bắt.

Những người biểu tình bị lực lượng an ninh khống chế. (Ảnh: Reuters)

Trong số những người bị bắt có Mike Prysner - một cựu binh tham chiến ở Iraq, người mô tả cuộc xung đột là “vốn đã rất không được lòng dân” và “một cuộc khủng hoảng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22/4, với việc Tổng thống Trump bác bỏ đề nghị gia hạn và kêu gọi Iran ký một thỏa thuận với Washington nhằm ngăn chặn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran.

Ông Trump cũng nhắc lại lời đe dọa đối với Iran nếu các quan chức nước này không ký thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ diễn ra vào thứ Tư tại Islamabad, nhưng các quan chức chính quyền Iran vẫn chưa cam kết sẽ tham dự.

