Mỹ chặn ba tàu chở dầu Iran trên vùng biển châu Á

Bình Giang

TPO - Quân đội Mỹ đã chặn ít nhất ba tàu chở dầu treo cờ Iran trên vùng biển châu Á và ép chúng chuyển hướng rời khỏi các vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển và an ninh cho biết.

img-1009.jpg
Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu hàng M/V Touska treo cờ Iran sau khi ập lên kiểm tra con tàu này. (Ảnh: Reuters)

Washington vẫn tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động thương mại đường biển của Iran, trong khi Iran nổ súng vào các tàu nhằm ngăn họ đi qua eo biển Hormuz – tuyến đường thủy nằm ở cửa ngõ vịnh Trung Đông.

Gần 2 tháng sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran, vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ nối lại đàm phán hòa bình trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.

Việc eo biển bị đóng cửa đã làm gián đoạn nguồn cung khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới. Trong những ngày gần đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng và một tàu chở dầu của Iran. Về phía Iran, nước này cho biết đã thu giữ hai tàu container đang tìm cách rời khỏi vịnh qua eo biển Hormuz ngày 22/4, sau khi nổ súng vào chúng và một tàu khác.

Theo các nguồn tin vận tải biển của Mỹ và Ấn Độ cùng các nguồn tin an ninh hàng hải phương Tây, Mỹ đã ép ít nhất ba tàu chở dầu treo cờ Iran phải chuyển hướng trong những ngày gần đây.

Quân đội Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận về các vụ chặn tàu này.

Một trong các tàu bị ép chuyển hướng là siêu tàu chở dầu Deep Sea treo cờ Iran. Dữ liệu theo giao thông hàng hải trên nền tảng MarineTraffic cho thấy lần gần đây nhất tàu này được ghi nhận qua thiết bị định vị công khai trên vùng biển ngoài khơi Malaysia là cách đây 1 tuần.

Tàu Sevin - cũng treo cờ Iran, có sức chứa tối đa 1 triệu thùng và đang chở khoảng 65% tải trọng, cũng đã bị chặn. Dữ liệu theo dõi cho thấy con tàu này xuất hiện ngoài khơi Malaysia gần đây nhất cách đây 1 tháng.

Siêu tàu chở dầu Dorena treo cờ Iran - chở đầy 2 triệu thùng dầu thô, cũng bị chặn và lần gần đây nhất được ghi nhận ngoài khơi miền nam Ấn Độ 3 ngày trước.

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng tàu Dorena đã bị một tàu khu trục của Hải quân Mỹ hộ tống trên Ấn Độ Dương, sau khi tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa.

Các nguồn tin vận tải biển cho biết, lực lượng Mỹ có thể cũng đã chặn tàu chở dầu Derya treo cờ Iran. Con tàu này đã không thể dỡ hàng tại Ấn Độ trước khi lệnh miễn trừ của Mỹ đối với việc mua dầu thô Iran hết hạn ngày 19/4. Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu này lần gần đây nhất được ghi nhận ngoài khơi bờ biển phía tây Ấn Độ hôm 17/4.

CENTCOM cho biết kể từ khi họ bắt đầu áp lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng Iran, lực lượng Mỹ đã buộc 29 tàu phải quay đầu hoặc quay trở lại cảng.

Quân đội Mỹ chưa công bố đầy đủ danh sách các tàu bị chặn và cũng chưa phản hồi về các tàu Derya và Deep Sea.

Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết, quân đội Mỹ đang tìm cách nhắm vào các tàu Iran ở ngoài khơi xa, tránh khu vực eo biển Hormuz, nhằm giảm thiểu rủi ro từ thủy lôi.

Bình Giang
Reuters
#Iran #Mỹ và Iran #Tàu chở dầu #Eo biển Hormuz #Chiến tranh Mỹ - Iran #Trung Đông

